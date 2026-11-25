Белингам след гола срещу ПСВ Айдховен: Нямам представа как го направих

Джуд Белингам отбеляза изключително красив гол в 60-ата минута при победата на Реал Мадрид с 5:1 над ПСВ Айндховен в мач от поредния кръг на Шампионската лига по футбол. Той вдигна топката с левия си крак, задържа я във въздуха с десния и използва външната страна на същия крак, за да отправи шут в далечния ъгъл на вратата на съперника.

"Нямам представа как го направих. Не знам. Държах топката на добра позиция и мислех да стрелям. Направих го и беше гол“, каза Белингам, който влезе на полувремето на двубоя на "Сантяго Бернабеу".

Bellingham // Milla // Gyökeres // Cherki ⚽ Incredible goals across Europe 😳 @Heineken | #UCLGOTD https://t.co/MuMHi5mBEh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026

"Това беше един от онези моменти, в които просто си казваш: „Уау!“, коментира полузащитникът на Реал Бернардо Силва.

Това беше седми гол на Белингам за Мадрид този сезон. Той също така асистира за попадението на Винисиус Жуниор в края. "Справи се добре. Мъчихме се да задържим топката зад техните халфове и когато Джуд влезе той ни даде това спокойствие да контролираме владението й“, каза Федерико Валверде.

„Първото полувреме беше трудно и е лесно за феновете да се настроят негативно, но когато са позитивни, отборът играе хиляди пъти по-добре. Ето защо имаме нужда от това във всеки мач, за всеки играч. И съм убеден, че ще печелим мачове“, заяви още Джуд Белингам.

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Снимки: Imago