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Барселона 1:0 Астън Вила, Ямал даде ранна преднина на домакините

  • 3 ное 2026 | 20:57
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Барселона 1:0 Астън Вила, Ямал даде ранна преднина на домакините

Барселона и Астън Вила играят при резултат 1:0 на "Камп Ноу" в интригуващ сблъсък от четвъртия кръг на Шампионската лига. Бирмингамци влизат в този мач като един от петте отбора с пълен актив, като имат три точки повече от именития си съперник, който в миналия кръг допусна първо поражение, след като отстъпи на шампиона от последните два сезона - Пари Сен Жермен.

След първото поражение в Шампионската лига последва първо такова за Барса и в Ла Лига, а то бе особено болезнено, защото беше срещу големия съперник Реал Мадрид. Все пак тимът на Ханзи Флик реагира и през уикенда разби с 6:1 Алавес. Само веднъж от началото на сезона каталунците не успяха да отбележат повече от два гола в своите мачове и това се случи именно в Ел Класико.

Барселона няма загуба в последните си 15 домакинства срещу английски отбори в Шампионската лига. Астън Вила има само една загуба в предишните си 10 мача във всички турнири. Бирмингамци могат да се похвалят само с един успех в четирите си сблъсъка с Барселона в историята. Двата отбора не са се изправяли един срещу друг от финала за Суперкупата на УЕФА през 1983 година, когато "виланите" печелят с общ резултат 3:1 след два изиграни мача.

Ханзи Флик е направил две промени от мача с Алавес. Жерард Мартин заменя Френки Де Йонг, а Антъни Гордън влиза на мястото на Адейеми. Браян Фаринас отново ще действа като десен бек.

Унай Емери също е извършил две корекции в сравнение с последния двубой на Астън Вила - равенството с Фулъм. Алисон Едуард и Леон Горетцка влизат вместо Жоао Гомеш и Емилиано Буендия.

Барселона: Гарсия, Фаринас, Кубарси, Мартин, Кансело, Родри, Педри, Фермин, Ямал, Рафиня, Гордън

Астън Вила: Сузуки, Кеш, Линдельоф, Торес, Маатсен, Камара, Гомес, Манзамби, Буендия, Макгин, Джаксън

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