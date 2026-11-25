Виртус Ентела надделя над Верона с 2:1

Виртус Ентела постигна важна победа с 2:1 срещу тима на Верона в двубой от 13-ия кръг на италианската Серия Б, изигран на Стадио Комунале ди Киавари.

Гостите от Верона откриха резултата в 18-ата минута, когато Амин Сар се разписа във вратата на домакините за 0:1. Отговорът на Виртус Ентела не закъсня и в 33-ата минута Джакомо Корона възстанови равенството 1:1 след асистенция на Лука Виняли. Пълният обрат за домакините бе оформен през второто полувреме, когато в 66-ата минута Луиджи Купоне отбеляза втория гол за своя тим след подаване на Лукаш Фелипе.

Палермо се развихри и дръпна на върха в Серия "Б"

Интересен детайл около двубоя е, че това е първи успех за Виртус Ентела над Верона след поредица от четири поредни мача без победа срещу този съперник в официални срещи.

След изиграването на тази среща от 13-ия кръг Верона заема 10-о място във временното класиране на Серия Б с актив от 16 точки. Със събрания актив от 13 точки след тази ценна победа отборът на Виртус Ентела се изкачва на 16-а позиция в таблицата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google