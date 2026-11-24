БФС съзря гаф в полза на дубъла на Лудогорец

Съдийската комисия към БФС рядко коментира грешки на реферите, но реши да изезе с позиция относно ситуация от срещата между отборите на Лудогорец II и Марек (3:0). В нея играч на домакините влиза опасно при единоборство, за което получава само жълт картон.

Дубълът на Лудогорец засили кризата в Марек

"По отношение на ситуацията в 24-ата минута на срещата от 17-ия кръг на Втора лига между отборите на ПФК „Лудогорец II“ и ФК „Марек“, Съдийската комисия към БФС счита, че съдийската бригада е допуснала явна грешка при определянето на дисциплинарната санкция спрямо футболист №34 от състава на ПФК „Лудогорец II“.

В конкретния случай на състезателя е показан единствено жълт картон, което не съответства на характера и тежестта на извършеното нарушение. Съдийската комисия счита, че действията на футболиста представляват сериозна груба игра (Serious Foul Play), за която съгласно Правилата на играта следва да бъде показан директен червен картон, респективно състезателят да бъде отстранен от игра", пише в позицията на СК, която е придружена и от видео.

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