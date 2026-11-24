БФС разясни: Георги Иванов ще е само официален гост в УНСС, други ще изнасят лекции

“На 3 декември 2026 г. от 10:00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС студенти ще се срещнат с ръководството на Българския футболен съюз в рамките на майсторския клас „Футболът 2030 – икономика на следващо ниво“. Инициативата е първият майсторски клас с който БФС реализира съвместни програми с академичната общност”, гласи информацията на футболния съюз.

“Събитието ще премине под формата на интерактивна симулация, в която участниците, разделени на екипи, ще работят по реалистичен управленски казус във футболната федерация. Всеки екип ще разполага с условен бюджет, който трябва да разпредели така, че да осигури максимална полза за развитието на българския футбол.

Студентите ще трябва да определят кои направления да финансират, какви приоритети да поставят и от какво да се откажат, като резултатите от техните решения ще бъдат проследени до 2034 г.

Официален гост на събитието ще бъде президентът на БФС Георги Иванов. Представители на ръководството на футболната централа, ръководител на ПФК ЦСКА, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ към УНСС, както и експерти от различни области ще представят накратко структурата и механизмите, по които функционира футболът като индустрия.След теоретичната част водещата роля ще премине към студентите, които ще трябва да приложат наученото на практика и да защитят своите управленски решения.

Лектори на събитието ще бъдат: Андрей Петров – изпълнителен директор на БФС, адв. Теодор Тодоров – член на ИК на БФС, Ива Георгиева – ръководител проект – Разработване Система за инфраструктурна интелигентност в спорта, доц. д-р Иван Стоилов – ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Бизнес факултет към УНСС, Юлиян Михов – Директор в PwC България и ръководител отдел „Форензик услуги“, експерт спортен бизнес, регулаторно съответствие и стратегическо планиране в спорта и Явор Евтимов – журиращ представител на медиите, спортен журналист във в. „Сега“, специалист по спортна журналистика и отразяване на актуалните процеси в българския и международен спорт”, пише още в информацията на БФС.

Целта на инициативата е университетската аудитория да придобие практически поглед върху механизмите на управление на една организация и спецификите на спорта като бизнес. Екипът, който представи най-добре аргументирания и устойчив план, ще спечели възможността за едномесечен стаж в Българския футболен съюз.

През 2026 г. БФС подписа споразумения за сътрудничество с водещи висши учебни заведения в страната, утвърждавайки академичната общност като важен партньор в развитието и модернизацията на най-популярния спорт в България.

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