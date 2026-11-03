Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Шведският съдия Мохамед Ал Хаким беше определен от УЕФА да ръководи срещата от третия кръг на турнира Лига на конференциите между лидера в гръцкото първенство Панатинайкос и българския ЦСКА.

Помощници на 41-годишния Ал Паким ще бъдат Мехмет Чулум и Фредрик Клювер, а четвърти съдия е Йоаким Сарс.

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Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Полша. Главен ВАР-арбитър е един от най-добрите в своята страна Павел Малец, а асистент-ВАР е Корнел Пашкиевич.

За Ал Хаким тази среща ще бъде негова четвърта на международната сцена през есента. Иначе той има доста сериозен опит с български отбори. Тази есен пристигна в София като четвърти съдия на мача от квалификациите за Шампионската лига между Левски и Университатя (Крайова), а през ноември 2025-а година е ръководещ на мача Ференцварош (Унгария) – Лудогорец (3:1) в основната фаза на Лига Европа. През януари миналата година е арбитър на Лудогорец – Мидтиланд (0:2), пак в Лига Европа

Интересното е, че през есента на 2023-а година е канен много редовно да ръководи мачове в гръцкото първенство, като получава цели три срещи на Арис (Солун) и по две на Панатинайкос и АЕК (Атина).

41-годишният съдия Ал Хаким е роден в Ирак, но когато е на 8 години цялото му семейство се мести в град Кьопинг, където живее и до момента. Той е избран през 2015-а година за рефер номер 1 в скандинавската страна, но през 2021-а година влиза в медиите с негативна оценка, след като се оказва, че не си е платил данъците върху таксите от мачовете от УЕФА. Извън футбола работи в структурата на Шведските въоръжени сили.

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