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ЦСКА пусна специален плакат за гостуването на Панатинайкос

  • 3 ное 2026 | 15:54
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ЦСКА пусна специален плакат за гостуването на Панатинайкос
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

ЦСКА пусна в продажба специален плакат, посветен на предстоящото гостуване на Панатинайкос в двубой от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят на Олимпийския стадион в Атина е в четвъртък (5 ноември) от 22:00 часа.

“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет
“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

"Европейска вечер в Атина. Спомен, който остава. ЦСКА и Gito Art представят лимитиран, ръчно рисуван плакат, посветен на гостуването на армейците срещу Панатинайкос в основната фаза на Лигата на конференциите.

Размер: 50 × 70 см

Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина
Шведски съдия ще ръководи гостуването на ЦСКА в Атина

Специалното издание ще бъде налично в ограничен тираж от 100 броя, считано от утре, както онлайн на cska.bg/shop, така и във физическите ни клубни магазини на стадион "Българска армия" и ул. "Солунска" 12. Запазете спомена за още една европейска вечер в историята на ЦСКА!", написаха "червените".

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