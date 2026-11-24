Голова суша измъчва нападатели на Лудогорец

Централните нападатели на Лудогорец Руан Крус и Квадво Дуа сякаш изпаднаха в зимен сън. Те вече не знаят какво е да отбележиш. Малко повече от час бе достатъчен на Игор Йовичевич да замени вчера бразилеца с швейцареца, но пак нямаше резултат.

От 15 август насам Крус е вкарал само един гол в Първа лига. Направи го при 5:0 у дома над Арда. През това време "орлите" се разписаха 16 пъти. Иначе южноамериканецът започна силно кампанията и има 6 попадения от началото на сезона, но те бяха още преди да дойде есента, а сега вече е зима.

Дуа донякъде има оправдание с дългия период на възстановяване от контузия. Но все пак навъртя вече 11 мача в шампионата, в които се е разписал само веднъж - при ремито със Славия (1:1). Той започва сред 11-те само 3 пъти.

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