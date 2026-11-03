Достанич предупреди ПАО: ЦСКА показва сериозен напредък, шансовете са 50/50

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Сръбският треньор на Славия Ратко Достанич направи пълен анализ на играта на ЦСКА преди сблъсъка на "червените" срещу гръцкия гранд Панатинайкос в Лигата на конференциите. Достантич разкри силните страни на "армейците" и посочи играчите, които изискват специално внимание.

С висока увереност след победата в дербито срещу АЕК и лидерската си позиция в гръцкото първенство, Панатинайкос оставя настрана ангажиментите си на вътрешната сцена и насочва вниманието си към Европа. Двубоят между ПАО и ЦСКА е в четвъртък (5 ноември) на Олимпийския стадион в Атина от 22:00 часа.

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Ратко Достанич има пресни впечатления от играта на ЦСКА, след като в събота успя да измъкне нулево равенство от "червените" с тима на Славия при откриването на реновирания стадион "Българска армия".

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67-годишният специалист е добре познат в гръцките футболни среди. Той е водил отборите на Верия, АЕЛ, Трикала и Диагорас (Родос), като познава отлично спецификата на гръцкия футбол. Сръбският треньор подчерта качеството на ЦСКА и напредъка, който отборът показва под ръководството на германския наставник Маркус Гиздол.

"ЦСКА разполага с много добър отбор, който може да играе красив футбол. В мача помежду ни имаше много опити за гол, но ние се справихме отлично в защита, запазихме вратата си "суха" и стигнахме до равенство. Новият треньор Маркус Гиздол върши добра работа и промени нещата към по-добро, благодарение на което ЦСКА показва сериозен напредък. Той разчита правилно срещите и променя състава или постройката на игра, когато прецени, че това е необходимо по време на двубоя", каза Достанич пред SDNA.

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Треньорът на Славия акцентира върху два елемента, които смята за особено важни за Панатинайкос: бързия преход на ЦСКА от защита в атака и ефективността им при статични положения.

"Една от големите им силни страни е ефективният преход и бързите контраатаки. Също така са много опасни при статични положения".

Достанич не се поколеба да открои футболистите, които смята за най-важни в офанзивен план за ЦСКА. Начело в списъка си той постави италианския полузащитник Стефано Сенси, като специално спомена и кипърския нападател Йоанис Питас, както и беларуския вратар Фьодор Лапоухов.

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"Италианският полузащитник Стефано Сенси е най-добрият играч и най-опасният за всяка защита. Кипърският нападател Йоанис Питас изисква сериозно внимание, а освен това разполагат и със забележителен вратар - Фьодор Лапухов", каза Достанич.

Въпреки победата на Панатинайкос в дербито срещу АЕК и заемането на първото място в Суперлигата, Достанич не смята "зелените" за фаворити срещу ЦСКА. Напротив, той преценява, че двата отбора имат равни шансове за победа, като отбелязва добрата спортна форма, в която се намира българският тим.

"Лично аз давам 50% шанс за победа както на Панатинайкос, така и на ЦСКА. Знам, че Панатинайкос прави много силна година и е лидер в Гърция, но ЦСКА също се намира в много добро състояние и заедно с Левски са двата най-добри отбора в България. Очаквам много качествен и равностоен двубой", каза още опитният сръбски наставник.

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