“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

ЦСКА ще бъдат подкрепени от сериозно количество свои запалянковци по време на гостуването си на Панатинайкос. Двубоят от третия кръг на основната фаза в Лига на конференциите е на 5 ноември (четвъртък) от 22.00 часа.

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До този момент, три дни преди срещата, привържениците на носителя на Купа България са купили малко над 1500 билета. Домакините пък са предвидили за тях около 3500 места на Олимпйския стадион, който е за около 70 000 зрители.

Към момента рекордът на ЦСКА за най-много фенове при визита в Европа е мач срещу Галатасарай от ШЛ, когато на трибуните в Истанбул присъстват около 5000 запалянковци на българския тим.

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