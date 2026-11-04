ЦСКА заминава за Гърция

Отборът на ЦСКА заминава за Гърция за предстоящия мач срещу Панатинайкос от третия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. Срещата на Олимпийския стадион в Атина е в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа.

ЦСКА ще замине за Атина на 4 ноември (сряда) в 10:30 ч. с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Официалната пресконференция на ЦСКА преди двубоя ще се състои в същия ден от 19:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 19:30 ч., като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Главен съдия на двубоя ще бъде шведът Мохамед Ал-Хаким, а за негови помощници бяха определени сънародниците муМехмед Чулум и Фредрик Кливер. ВАР реферите са от Полша - Павел Малец и Корнел Пашкевич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google