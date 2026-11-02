Тодор Кючуков: Стилът на Веласкес е удобен за Гиздол

Бившият страж и бивш треньор на вратарите на ЦСКА Тодор Кючуков бе гост в актуално студио Дерби, където коментира представянето на червените в последните мачове, даде ласкаво мнение за новия стадион и разказа, как е станало привличането на Лапоухов на „Българска армия“.

„ Аз забелязах този вратар на мача с националите с Беларус, който завърши 0:0. Понеже дълги години работя в екип с Александър Томаш и много добре знам, неговите изисквания към играта на вратарите, направихме анализ на наличните вратари в ЦСКА тогава – Бусато и Дюлгеров. Те са друг тим играчи, а с Томаш търсехме различен профил. Събрах повече информация и предложих Лапоухов. Решихме да го привлечем с убеждението, че това е играч, в който си струва да се инвестира, тъй като той след мачовете тук със сигурност ще бъде продаден в много по-силно първенство от нашето. Беше млад вратар тогава, случвало се е да излиза от зоната си на комфорт, правеше грешки в началото, на бях сигурен, че той ще се превърне в стожер на вратата на ЦСКА“, коментира Кючуков. Ще припомни, че Лапоухов важен състезател в червения тим, а при откриването на реновирания стадион той спаси дузпа и по този начин донесе точка на отбора си в мача със Славия.

Колкото до предстоящите битки на червените с Панатинайкос в Лига на конференциите и с Левски в неделя за първенство Кючуков сподели: „Това са два сериозни теста за ЦСКА, които може да дадат посоката на сезона. Ще бъда много радостен, ако успеем да вземем поне точка в Атина срещу Панатинайкос. Това е силен тим, с класни играчи, а в последния си мач спечели градско дерби с шампиона АЕК. В битката с Левски очаквам победа за ЦСКА, защото мисля, че Веласкес налага стил, който е удобен за начина на игра, който пък Гиздол налага в ЦСКА“.

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