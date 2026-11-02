ЦСКА обяви програмата си до мача с Панатинайкос

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Отборът на ЦСКА стартира подготовка за гостуването на гръцкия Панатинайкос в трети двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. Мачът ще се играе на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина.

"Червените" ще заминат за Атина на 4 ноември (сряда) в 10:30 ч. с чартърен полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски". Официалната пресконференция преди срещата ще се състои в същия ден от 19:00 ч. на Олимпийския стадион, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 19:30 ч., като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

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Официалната тренировка на домакините ще се проведе също на 4 ноември (сряда) от 11:00 ч. в тренировъчния център на Панатинайкос и също ще е открита за журналисти в първия четвърт час, а пресконференцията е насрочена за 14:00 ч. на Олимпийския стадион.

ЦСКА ще се завърне на българска земя в ранните часове на 6 ноември.

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