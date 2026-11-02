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Диниш Алмейда се завръща сред титулярите в Европа

  • 2 ное 2026 | 09:22
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Диниш Алмейда се завръща сред титулярите в Европа
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол гласи централния защитник Диниш Алмейда за титуляр при гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите, пише "Тема Спорт". Двубоят в Атина е в четвъртък от 22:00 часа.

Любопитно е, че бившият бранител на Локо (Пд) и Лудогорец стартира от първата минута и в двата предишни двубоя на "армейците" в основната фаза на турнира, но неминуемо остава на пейката в мачовете за първенство, откакто Маркус Гиздол застана начело. Ротацията до голяма степен се дължи на правилото за задължителен българин до 23 г. в шампионата, което най-често се изпълнява чрез Теодор Иванов.

В продажба са билетите за гостуването на ЦСКА в Атина
В продажба са билетите за гостуването на ЦСКА в Атина

В титулярния състав ще се завърне и Жан-Филип Гбамен, който не е започвал от повече от месец. За последно бе сред 11-те за равенството 1:1 на "Лаута" преди международната пауза. След това котдивоарецът лекуваше разтежение и се завърна като резерва в мачовете с Лудогорец (2:0) и Славия (0:0).

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