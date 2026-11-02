Безредиците във Франция принудиха най-гледаната гръцка телевизия да излъчи ПАО - ЦСКА

Най-гледаната гръцка телевизия ANT1 за пръв път през този сезон ще предава мач на Панатинайкос от евротурнирите. Тя има право да излъчва по един двубой от Лига Европа или Лига на конференциите и до този момент избираше само срещи на Олимпиакос.

Този четвъртък нещата се порменят и зрителите ще гледат ПАО - ЦСКА. Причината е както в големия зрителски интерес, така и поради протестите във Франция.

Първоначално телевизията трябваше да излъчва в четвъртък Рен-Олимпиакос. Домакините от Франция обаче оябвиха, че не могат да гарантират сигурността и УЕФА издърпа срещата с ден по-рано - за сряда (4 ноември) от 17:30 часа. Тази принудителна промяна наложи в ефира да попадне Панатинайкос - ЦСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google