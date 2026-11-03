Поглед отвътре към стратегията на Верстапен за победата в Мексико

Въпреки че неделята на пистата „Ерманос Родригес“ премина под знака на Андреа Кими Антонели, в падока на Формула 1 се откроиха още две основни теми: нарастващото напрежение във Ферари и начинът, по който Фред Васьор ще се справя с него, както и шестата победа на Макс Верстапен в Мексико.

Когато по време на пресконференцията след състезанието стана дума за поредния му триумф, нидерландецът побърза да се пошегува: „Да, всъщност трябва да преименуват състезанието на Гран при на „Максико“. Това би било чудесно.“

Max has a suggestion after securing his sixth win in Mexico... what do you all think? 🤔 #F1 #MexicoGP https://t.co/prf0Mem4Aa — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

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Погледнато сериозно, зад впечатляващата статистика на Верстапен в Мексико стоят няколко фактора. В годините на партньорство между Ред Бул и Хонда японският производител разполагаше с изключително ефективен турбокомпресор за голяма надморска височина – технология, взаимствана частично от авиационната индустрия. Това неизменно даваше предимство на тима по отношение на мощността на задвижващата система.

Освен това самият Верстапен се справя безупречно с условията на ниско аеродинамично притискане, които традиционно правят мексиканското трасе изключително хлъзгаво и предизвикателно за пилотите.

През 2026 година обаче друг компонент изигра фундаментална роля за успеха: отборната стратегия.

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

Hamilton 🆚 Leclerc Looking back at the monumental first lap Ferrari duel ⚔️ #F1 #MexicoGP https://t.co/JiAa1zAF2c — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

След като в Остин тимът допусна тактически грешки, залагайки твърде упорито на по-меките комплекти гуми и реагирайки бавно на събитията на пистата, в Мексико подходът беше напълно различен.

След като Шарл Леклер получи наказание от 5 секунди, в Ред Бул веднага решиха да повикат Верстапен в бокса в същата обиколка като съперника, макар това да променяше предварително начертания план. Нидерландецът бе потеглил със средно твърдите гуми и логично трябваше да остане по-дълго на трасето, но отборът осъзна, че запазването на позиция на пистата е от критично значение на „Ерманос Родригес“, където турбулентният въздух зад друг болид и регулациите за двигателите правят изпреварванията изключително трудни.

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От Ред Бул отлично знаеха, че по-дълъг първи стинт ще позволи на Леклер да спечели ценно време с нови гуми. При по-късно спиране Верстапен щеше да се върне зад състезателя на Ферари. Макар че четирикратният световен шампион щеше да има ресурс в гумите си, тимът предпочете да си осигури лидерството – решение, напълно одобрено и от самия пилот.

„Мисля, че Шарл започна да се откъсва. Не можех да поддържам неговото темпо, но същевременно оставах в рамките на тези пет секунди дистанция. Смятам, че екипът свърши страхотна работа, като влезе в бокса заедно с него“, сподели Верстапен.

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Освен заплахата от по-новите гуми на Леклер, нидерландецът посочи и друг ключов детайл: „Винаги е много трудно, когато изтърпяваш 5-секундно наказание, то да бъде изпълнено до секунда, така че успях да го изпреваря в бокса.“

На практика спиранията за изтърпяване на подобно наказание често отнемат повече време, тъй като механиците се презастраховат и изчакват допълнителен малък марж, за да не докоснат автомобила твърде рано. От Ред Бул предвидиха това и извлякоха максимална полза от ситуацията.

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Изпитанието на дългия стинт и хаосът при колата за сигурност

The race restarts! 💨 Verstappen retains his lead but it's an epic start from Hamilton 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/IP0XQ0OKtv — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Единственият негативен аспект от това решение бе, че за Верстапен предстоеше необичайно дълъг стинт с меките гуми. Това накара неговия състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе да отбележи по радиото, че тимът ще има нужда от едно от неговите „магически карания в Мексико“.

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Планът проработи, въпреки че Верстапен за момент помислил, че победата се изплъзва при появата на колата за сигурност.

„Шарл беше много близо, но на тази писта е изключително трудно да се движиш плътно зад друг болид, защото всичко прегрява бързо. Това вероятно ми помогна, тъй като в един момент той трябваше да намали темпото само за да охлади колата. Но когато видях колата за сигурност точно след последния завой и нямах шанс да вляза в бокса, си казах: „Не е възможно това да се случва точно сега, вероятно състезанието свърши за мен.“

Последвалият червен флаг обаче даде възможност на Верстапен да смени гумите си, макар че това означаваше и нов старт от място – елемент, който не винаги бе сред силните страни на болида през този сезон.

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„Червеният флаг рестартира всичко. Бях леко притеснен, защото стартовете ни тази година не са безупречни, но за щастие днес и двата ми потегляния бяха перфектни, което ми позволи да запазя лидерството до финала“, заключи световният шампион.

След финала ръководителят на отбора Лоран Мекис също не спести похвалите си към стратегическия отдел, подчертавайки, че грешките от Гран при на САЩ са били напълно компенсирани чрез отлично тактическо изпълнение.

Стратегическите решения на Ред Бул Рейсинг се оказаха решаващи за успеха в Остин, макар състезателният уикенд да не премина напълно безпроблемно за тима.

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Ръководителят на австрийския отбор Лоран Мекис похвали реакцията на екипа на стената на бокса в критичния момент от надпреварата:

„Хората от стратегическия отдел и екипът на стената на боксовете взеха правилното решение веднага щом разбрахме, че Шарл се насочва за смяна. Това беше най-добрата възможност. С оглед на наказанието разполагахме с точно необходимата преднина пред него. Поехме риска и тактиката проработи.“

Leclerc and Verstappen both head to the pits... 👀 The Ferrari driver serves his penalty and Verstappen takes the position! 😱 #F1 #MexicoGP | LAP 28/71 https://t.co/GpTeWcjjyM — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

В същото време от Ред Бул изразиха недоумение относно размера и забавянето на наложената на съперника санкция. Мекис коментира, че наказанието е било прекалено снизходително:

„Първата ти мисъл в подобна ситуация е, че санкция задължително трябва да последва. Определено бяхме изненадани колко време отне нейното потвърждаване. До известна степен бяхме озадачени и от това, че наказанието бе само пет секунди. В момента, в който то бе наложено, Шарл вече имаше аванс от пет секунди пред Люис. Наказанието изглеждаше доста леко, но това е положението. Състезаваме се според дадените обстоятелства.“

Въпреки спорните моменти успехът осигури трета победа за Верстапен през сезон 2026 и го изведе на второ място във временното класиране при пилотите. Нидерландецът обаче остава концентриран единствено върху върха, като сподели пред motorsport.com, че евентуално второ или трето място в крайното класиране няма никакво значение за него, тъй като единствената му цел е световната титла.

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Снимки: Gettyimages