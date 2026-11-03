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Тото Волф: През 2025 заради Антонели си тръгнаха два спонсора

  • 3 ное 2026 | 12:30
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Ръководителят на Мерцедес Тото Волф разкри любопитен детайл около привличането на Кими Антонели за сезон 2025 във Формула 1. Австриецът сподели, че два от спонсорите на отбора са прекратили партньорството си именно заради решението мястото в тима да бъде поверено на младия талант.

Смелият ход на базирания в Бракли тим обаче се отплати по впечатляващ начин. 20-годишният пилот триумфира по време на Гран при на Мексико и стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1. С това той подобри рекорда на Себастиан Фетел с повече от три години и донесе първа световна титла за Италия от 73 години насам. Антонели се нареди до Жак Вилньов и Люис Хамилтън (съответно от 1997 и 2008 година) като едва третият състезател в модерната ера, спечелил короната още във втория си сезон.

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели
Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

След паметния успех на пистата „Ерманос Родригес“, Волф обясни колко бързо е осъзнал, че е настъпил точният момент за промотирането на италианеца, щом Хамилтън е обявил трансфера си във Ферари.

„Трябва да се ощипем, защото изглежда сякаш беше вчера, когато той беше на 11 години в картинг гаража – времето лети толкова бързо. Той спечели малките формули, а след това имаше трудна година във Формула 2, когато отвън вече започнаха да се съмняват. Когато Люис ми съобщи, че отива във Ферари, първата ми реакция беше, че трябва да сложим Кими в болида. Хората обаче бяха скептични. Заради това двама спонсори ни напуснаха с въпроса 'Кое е това хлапе?'. Имаше и други, които останаха с нас до днес и сега берат плодовете на успеха.“

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„Премерен, а не реален риск“

Пътят на Антонели до върха бе съпътстван от сериозни изпитания. Въпреки че редовно демонстрираше скоростта и качествата си редом до своя съотборник Джордж Ръсел, той премина през тежък спад във формата, особено по време на европейските стартове от календара.

La Gazzetta dello Sport: Кими Антонели е шампион, защото не кара за Ферари
La Gazzetta dello Sport: Кими Антонели е шампион, защото не кара за Ферари

„Последва тежък период и хората отново започнаха да говорят, че той дори не трябва да кара във Формула 1 или че трябва да е в по-малък отбор. Девет поредни състезания в Европа без спечелена точка, сълзите на пистата "Спа" – и след всичко това дойде този триумф. Изключително горд съм с целия отбор, че продължи да вярва в него, а той се отблагодари за доверието.“

Волф бе категоричен, че решението да заложи на италианеца директно в заводския тим на Мерцедес не е било сляп хазарт.

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

„Беше инстинкт. Люис си тръгна. Обадих се на Брадли Лорд и казах: "Кими ще кара колата догодина". Разполагахме с данните и знаехме, че това е правилното решение. Според мен това винаги е било премерен, а не реален риск.“

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Снимки: Gettyimages

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