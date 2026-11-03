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Исак Хаджар пое част от вината за сблъсъка с Джордж Ръсел

  • 3 ное 2026 | 13:32
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Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар пое част от отговорността за инцидента с Джордж Ръсел по време на Гран При на Мексико Сити във Формула 1, въпреки че в крайна сметка успя да стигне до зоната на точките.

Младият французин потегли седми на пистата „Ерманос Родригес“ – на две десети и три позиции зад съотборника си Макс Верстапен. След силен старт той спечели две места, но скоро след това влезе в директна битка с пилота на Мерцедес.

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Хаджар опита да удържи позицията си, но Ръсел не отстъпи преди шести завой и запази предните си гуми на нивото на задните колела на болида на Ред Бул, което доведе до удар и завъртане за французина.

„Жалко е. Честно казано, не очаквах Джордж да мушне предното си колело в шести завой, защото позицията беше изцяло моя. Знаех за него и не трябваше да му се доверявам, но такива неща се случват. Това напълно провали моето състезание - сподели Хаджар. - Ако трябва да съм откровен, вината за инцидента в първата обиколка е и моя. Ако бях свършил по-добра работа в квалификацията, нямаше да стартирам седми. Може би щяхме да се борим за нещо повече от подиум и изобщо нямаше да се засичам с Джордж. Трябваше да се представя по-добре в събота.“

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Ръсел, който пропусна интервютата след финала, беше санкциониран с 10-секундно наказание. Хаджар се озова на 22-ро място с леки повреди по пода на болида и влезе в бокса за ранна смяна на гуми още в седмата обиколка, изпреварен единствено от пилотите на Астън Мартин.

Французинът демонстрира добро темпо със средно твърдите гуми на чиста писта, а след поставянето на мекия комплект успя да направи едва две обиколки преди появата на кола за сигурност и спирането на състезанието с червен флаг.

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При подновяването на надпреварата Хаджар последователно изпревари Валтери Ботас, Рио Хиракава, Карлос Сайнц и Серхио Перес, а по-късно се справи и с Нико Хюлкенберг и Алекс Албон. Въпреки това атаката му срещна сериозни трудности заради образувалата се колона от автомобили и специфичните условия на висока надморска височина.

„Всички бяха в скоростен режим на правите и се образува поредица от болиди, в която изпреварванията са изключително сложни. Борих се здраво и с Чеко, който спираше много късно. При тези температури и надморска височина всичко прегрява, щом следваш някого отблизо“, обясни състезателят.

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След финала наказанията на Оскар Пиастри, Пиер Гасли и Франко Колапинто отредиха девето място и две точки за Хаджар. Въпреки това състезателният уикенд се оказа поредното разочарование за 22-годишния талант, който спечели едва 11 точки в последните три старта – по-малко от актива на Лиъм Лоусън от 18 точки за същия период.

„Разочароващо е. В Малайзия имахме проблем със задвижващата система, в Сингапур постоянно страдахме от надеждността, а в Остин стартът бе кошмарен заради грешни настройки на двигателя. Всичко се натрупва срещу мен в неделите. Когато обаче нещата си дойдат на мястото, всичко ще се нареди“, обобщи Хаджар.

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Снимки: Gettyimages

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