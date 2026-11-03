Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов попадна в селекцията на английския вестник The Sun на пилотите, които имат талант и потенциал да се превърнат в следващите звезди във Формула 1. Статията излиза малко, след като 20-годишният Андреа Кими Антонели пренаписа историята на Формула 1. Италианецът стана най-младият световен шампион в историята, пресичайки финалната линия в Мексико, където бе вдигнат на раменете на легендите Люис Хамилтън и Макс Верстапен.

След като пилотът на Мерцедес се качи на световния връх и детронира шампиона с Макларън за 2025 година Ландо Норис, вниманието на най-бързия спорт се насочва към онези, които могат да бъдат следващите големи фигури на решетката.

A dream come true for Nikola Tsolov! 🥹✨ The Bulgarian Lion made his @F1 race weekend debut with @visacashapprb in Free Practice 1 in Mexico 👏 #F2 #RoadToF1 https://t.co/nOLIEgE3x0 — Formula 2 (@Formula2) November 3, 2026

Рафаел Камара

Бразилският състезател Рафаел Камара вече има гарантиран договор с Хаас за Формула 1 за 2027 година. 21-годишният пилот от академията на Ферари води в шампионата на Формула 2 преди финалните два кръга в Катар и Абу Даби. Камара се отличава от съперниците си по това, че има късогледство и астигматизъм, като се състезава с контактни лещи. Той може да дебютира във Формула 1 още следващата седмица заради неясното бъдеще на Естебан Окон, освободен от тима в Мексико.

Шефът на Хаас Аяо Комацу разкри, че по време на тестове в Португалия Камара е бил по-бърз от Джак Дуън, Леонардо Форнароли и Рио Хиракава, който спечели точки при неочакваното си включване в Мексико Сити.

„Винаги съм казвал, че избираме пилотите според представянето. Той показа невероятна скорост и това бе водещият фактор над всичко останало“, сподели Комацу.

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Уго Угочукву

Подобно на Антонели, Уго Угочукву също влезе в историята, превръщайки се в първия американец с титла във Формула 3. За успеха си той бе поздравен лично от Хамилтън през септември. 19-годишният талант прави впечатление както със своята бързина, така и с внушителния си ръст от 193 сантиметра. С такава височина мнозина биха го насочили към баскетбола, но Угочукву е устремен към върха на автомобилния спорт. Ако стигне до Формула 1, той би станал най-високият състезател в историята на надпреварата. Очаква се американецът да се присъедини към академията на Ред Бул преди преминаването си във Формула 2.

Фреди Слейтър

Британският вундеркинд Фреди Слейтър направи първата си поява за Ауди в първата свободна тренировка през уикенда, определяйки преживяването като сбъдната мечта. 18-годишният пилот от Стратфорд на Ейвън записа рекорден сезон в италианската Формула 4, след което спечели и титлата във Формула 4 на Обединените арабски емирства. Слейтър, чийто баща притежава козметичната компания Бейлис енд Хардинг, триумфира и във Формула Регионал Европа, а в миналото изпревари Угочукву и дебютанта във Формула 1 Арвид Линдблад в няколко картинг битки през 2020 и 2021 година.

Никола Цолов ли е "следващият Макс Верстапен" за Ред Бул?

Никола Цолов

Българският пилот Никола Цолов заема второ място във Формула 2 зад Камара и поставя под сериозно напрежение Лиам Лоусън за титулярно място в Рейсинг Булс.

Звездата на Кампос Рейсинг също взе участие в първата свободна тренировка в Мексико, но получи лека травма в крака при излизането от болида. 19-годишният българин е шампион в испанската Формула 4, карал е две години за картинг отбора на Фернандо Алонсо, а след като бе част от Академията на Алпин между 2022 и 2024 година, през 2025 година се присъедини към Ред Бул.

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Леонардо Форнароли

Действащият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли стана част от програмата за развитие на Макларън през декември 2025 година. 21-годишният италианец бе сред младите таланти, участвали в тренировките в Мексико, и ще се появи на трасето и в Бразилия. Форнароли преминава към програмата на Макларън преди дебютния сезон на тима през 2027 година в Световния шампионат за издръжливост. В по-ранните етапи от кариерата си той спечели Регионалния европейски шампионат през 2022 година и се превърна в първия пилот, завоювал титлата във Формула 3, без да запише нито една победа в състезание.

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Снимки: Gettyimages