Обратен завой! Тимът на Кадилак излиза на пазара с цена 3 милиарда долара?

Милиардерът и инвеститор Марк Уолтър проучва възможността да продаде контролния си пакет акции в отбора на Кадилак във Формула 1, като проектът се оценява на внушителните 3 милиарда долара.

Според информация на изданието Sportico, най-малко седем потенциални купувача вече проявяват интерес към най-новото попълнение на стартовата решетка.

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Този ход представлява пълен обрат в плановете на компанията на Уолтър TWG Global. Само преди няколко месеца, през август, оттам категорично отрекоха слуховете за продажба на операциите си във Формула 1 и излязоха с официална позиция, че остават изцяло отдадени на дългосрочния проект.

Внезапната промяна на курса идва на фона на по-мащабно преструктуриране на активите и засилен финансов контрол около дейността на Уолтър. През последните месеци бизнесменът се раздели с дялове в значими спортни организации, сред които футболният Челси и баскетболният Лос Анджелис Лейкърс. Успоредно с това текат и федерални финансови разследвания, насочени към застрахователни дружества под неговата шапка, въпреки че от TWG Global последователно отричат всякакви нарушения.

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Дебютната кампания на Кадилак предизвика силен интерес като мащабен заводски проект с опитни пилоти в лицето на Серхио Перес и Валтери Ботас, но първият сезон на тима бе съпроводен и от сериозни първоначални инвестиции и високи оперативни разходи. Същевременно общият търговски подем на Формула 1 доведе до рекорден скок в оценките на отборите, което изтласка исканата цена до границата от 3 милиарда долара.

За момента нито TWG Global, нито тимът на Кадилак са обявили финализирано споразумение или предстояща официална сделка. Засиленият интерес от външни страни обаче подсказва, че структурата на собствеността може да претърпи ключови промени. С наближаването на края на сезон 2026 падокът ще следи отблизо как тези корпоративни ходове ще се отразят на бъдещето на организацията в шампионата.

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От Кадилак все още не са обявили официално пилотския си състав за 2027 година. Мястото на Перес в отбора е потвърдено най-малко до 2029 година, но бъдещето на Ботас остава неясно, като слуховете сочат, че финландецът може да бъде заменен от Колтън Херта през следващия сезон.

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Снимки: Gettyimages