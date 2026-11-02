Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Въпреки че Формула 1 вече има своя нов световен шампион в лицето на Андреа Кими Антонели, до края на сезон 2026 остават още четири кръга. Първият от тях ще бъде за Гран При на Сао Пауло на „Интерлагос“, а тук може да намерите програма на състезателния уикенд в Бразилия, като всички часове са в българско време.
Петък (6 ноември):
17:30 часа – Формула 1 първа тренировка
21:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (7 ноември):
16:30 часа – Формула 1 трета тренировка
20:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (8 ноември):
19:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)
Снимки: Sportal.bg