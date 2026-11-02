Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Въпреки че Формула 1 вече има своя нов световен шампион в лицето на Андреа Кими Антонели, до края на сезон 2026 остават още четири кръга. Първият от тях ще бъде за Гран При на Сао Пауло на „Интерлагос“, а тук може да намерите програма на състезателния уикенд в Бразилия, като всички часове са в българско време.

Петък (6 ноември):

17:30 часа – Формула 1 първа тренировка

21:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (7 ноември):

16:30 часа – Формула 1 трета тренировка

20:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (8 ноември):

19:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg