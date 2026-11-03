Джордж Ръсел за сезон 2026: Имах повече лоши дни, отколкото добри

По време на състезателния уикенд за Гран При на Мексико Сити Андреа Кими Антонели официално подпечата световната си титла във Формула 1 за 2026 година с болида на Мерцедес. В другия край на гаража обаче неговият съотборник Джордж Ръсел трябваше да наблюдава празненствата в лагера на италианеца на фона на своята тежка серия от неубедителни резултати.

След триумфа си в Азербайджан британският пилот нито веднъж не успя да намери място сред първите пет, като най-доброто му постижение оттогава насам бе шестата позиция в Мексико.

Now feels like a pretty suitable moment to speak from the heart. This season started off exactly how I had hoped but it very quickly unravelled with tough luck and poor performances. It’s been the first proper season of my career where I’ve had more bad days than good. https://t.co/Pom52Y0AHS — George Russell (@GeorgeRussell63) November 2, 2026

Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

След като видя как Антонели вдига трофея, Ръсел направи първия си публичен коментар в социалните мрежи, признавайки, че настоящата кампания е била изключително трудна за него.

Тото Волф: През 2025 заради Антонели си тръгнаха два спонсора

„Сега ми се струва най-подходящият момент да говоря от сърце. Този сезон започна точно както се надявах, но много бързо се провали заради лош късмет и слабо представяне. Това е първият същински сезон в моята кариера, в който имах повече лоши дни, отколкото добри“, сподели британският състезател.

Това бе първата реакция на Ръсел след шампионския триумф на младия му съотборник, тъй като след финала в Мексико той пропусна задължителните си ангажименти към медиите. От отбора на Мерцедес решиха да платят наложената му глоба от 5000 евро, а шефът на тима Тото Волф обясни причините за поведението на пилота.

Леклер има обяснение за инцидента с Хамилтън, Васьор не е съгласен

„Видях Джордж след състезанието при кантара на ФИА и той очевидно беше съкрушен от ситуацията“, заяви Волф.

До края на шампионата във Формула 1 за 2026 година остават още четири кръга. Ръсел ще опита да завърши сезона по силен начин преди евентуалната нова битка за отличието с Антонели през 2027 година, когато двамата отново ще си партнират в състава на Мерцедес.

Ясна е причината за освобождаването на Окон

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages