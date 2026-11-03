Джордж Ръсел за сезон 2026: Имах повече лоши дни, отколкото добри

По време на състезателния уикенд за Гран При на Мексико Сити Андреа Кими Антонели официално подпечата световната си титла във Формула 1 за 2026 година с болида на Мерцедес. В другия край на гаража обаче неговият съотборник Джордж Ръсел трябваше да наблюдава празненствата в лагера на италианеца на фона на своята тежка серия от неубедителни резултати.
След триумфа си в Азербайджан британският пилот нито веднъж не успя да намери място сред първите пет, като най-доброто му постижение оттогава насам бе шестата позиция в Мексико.
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След като видя как Антонели вдига трофея, Ръсел направи първия си публичен коментар в социалните мрежи, признавайки, че настоящата кампания е била изключително трудна за него.
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„Сега ми се струва най-подходящият момент да говоря от сърце. Този сезон започна точно както се надявах, но много бързо се провали заради лош късмет и слабо представяне. Това е първият същински сезон в моята кариера, в който имах повече лоши дни, отколкото добри“, сподели британският състезател.
Това бе първата реакция на Ръсел след шампионския триумф на младия му съотборник, тъй като след финала в Мексико той пропусна задължителните си ангажименти към медиите. От отбора на Мерцедес решиха да платят наложената му глоба от 5000 евро, а шефът на тима Тото Волф обясни причините за поведението на пилота.
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„Видях Джордж след състезанието при кантара на ФИА и той очевидно беше съкрушен от ситуацията“, заяви Волф.
До края на шампионата във Формула 1 за 2026 година остават още четири кръга. Ръсел ще опита да завърши сезона по силен начин преди евентуалната нова битка за отличието с Антонели през 2027 година, когато двамата отново ще си партнират в състава на Мерцедес.
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Снимки: Gettyimages