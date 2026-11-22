Верстапен за изпреварванията в Лас Вегас: За мен това не е Формула 1!

Рекордното количество изпреварвания по време на Гран при на Лас Вегас предизвика сериозен разкол в мненията на пилотите от Формула 1. Докато за публиката надпреварата предложи непрекъсната динамика, част от състезателите определиха случващото се на пистата като „твърде изкуствено“ и чуждо на същността на шампионата.

По данни на Формула 1 в състезанието са отчетени впечатляващите 352 изпреварвания, включително 35 смени на лидерската позиция. В падока обаче мнозина изразиха съмнение дали внушителната бройка е признак за истинско качество на състезанието.

Oscar ran him close, but MAX VERSTAPPEN is your @salesforce #F1DriverOfTheDay 👊 #F1 #LasVegasGP https://t.co/Hp2kTRfBXo — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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Макс Верстапен, който отдавна е сред най-гласовитите критици на техническите правила за 2026 година, коментира ситуацията с доза ирония веднага след финала.

„Вероятно не бива да го казвам, но точно по този начин печелех, когато играех на „Марио Карт“, заяви нидерландецът. „Изоставаш, влизаш във въздушната струя и настигаш лидера. Винаги когато си отзад, си по-бърз. За последно бях изпитвал подобно усещане именно в играта.“

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Въпреки че битката на пистата изглеждаше хаотична и напрегната, световният шампион призна, че се е чувствал напълно спокоен в кокпита, независимо от честите загуби на първото място.

„Нямах никакво напрежение. Чувството беше по-скоро като спокойно каране – просто натискаш бутона за допълнителна мощност от батерията в подходящия момент или се защитаваш. За публиката отстрани това сигурно е страхотно шоу. Пред телевизия Canal+ обаче заявих, че за мен лично това не е Формула 1. По телевизията изглежда атрактивно, но състезанията не бива да се провеждат така“, категоричен бе Верстапен.

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Алекс Албон, който изгледа събитията от бокса заради прегряване на спирачките в неговия болид Уилямс още преди старта, също изрази противоречиви впечатления.

„За масовия зрител това бе страхотно шоу. След първите четири обиколки обаче започна да ми доскучава. През по-голямата част надпреварата приличаше на старт от Формула Е или на колоездачна колона. Това носи специфична атмосфера, така че не съм напълно против. Защо да нямаме разнообразие от писти? На едни трасета решаващо е чистото темпо, на други като Монако не се случва нищо, а тук имахме състезание с постоянна смяна на позициите. Финалът бе малко антиклиматичен заради грешката на Кими Антонели при управлението на енергията, но състезанието пак бе вълнуващо“, обясни Албон.

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Състезанието завърши преждевременно и за Серхио Перес след удар с дебютанта Рафаел Камара. Мексиканецът наблюдаваше втората половина от надпреварата на лаптоп край завой 14 и саркастично коментира: „Да, чудесно, изключително изкуствено.“

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Перес разкритикува системата за изпреварване, заради която е стопил пасив от секунда за броени мигове точно преди удара с Камара, който не е очаквал атаката в завоя. Стюардите все пак прецениха, че вината е на мексиканеца, и му наложиха наказание от пет места назад на стартовата решетка за следващия старт в Катар.

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Въпреки че преди уикенда пилотите се опасяваха, че режимът за изпреварване за 2026 година няма да бъде достатъчно ефективен, дългите прави в Лас Вегас и въздушната струя създадоха огромни разлики в скоростта.

„Симулациите сочеха минимален ефект от самата система, но комбинирана с въздушната струя, тя даваше гигантско предимство“, коментира Оливър Беарман. „Разочароващо е да караме така. Когато останеш сам на пистата без струя, губиш огромно количество време. Още в квалификацията всички се изчакваха на групички като на картинг, което изглеждаше нелепо.“

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Този ефект принуди пилотите да прибягват до тактически игри и нарочно да остават зад конкурентите си в зоната на засичане, за да получат предимство в следващата обиколка. Именно това коства подиума на младия Кими Антонели, който забави темпото зад Верстапен, но това доведе до технически проблем с батерията и го остави беззащитен пред атаките на пилотите на Макларън.

Не всички обаче бяха недоволни от състезанието. Карлос Сайнц, който постигна най-добрия си резултат за сезона с осмо място, защити надпреварата: „Това бе чудесен ден за Формула 1. Всички се забавляваха и няма нужда да търсим непременно негативи.“

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Люис Хамилтън също определи състезанието като изключително вълнуващо, а Ландо Норис допълни, че подобна динамика може да се запази и в бъдещата ера с двигатели V8 от 2030 година: „От гледна точка на зрителите това вероятно бе най-впечатляващото състезание в историята на Формула 1. Никой нямаше представа какво ще се случи до самия край.“

Разликите в скоростта между болидите понякога достигат между 20 и 30 км/ч, което води до внезапни маневри на трасето. В определени ситуации действията дори не наподобяват класически изпреварвания, а по-скоро рутинно подминаване на съперник след натискане на бутона за допълнителна електрическа мощност.

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Въпреки това състезателният дух остава на високо ниво. Преките битки за позиции продължават да предлагат стойностни моменти и запазват интригата в надпреварата.

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Ако зависимостта от батериите и управлението на заряда бъде намалена, броят на изпреварванията надали би спаднал. Без необходимостта от постоянно следене на регенерацията и прецизното използване на акумулираната мощност, пилотите биха имали свободата да натискат педала докрай, което би направило управлението още по-удовлетворяващо.

Потенциалът за подобряване на спектакъла остава значителен, а очакванията за развитието на технологиите до 2030 година са, че публиката ще стане свидетел на възможно най-зрелищните състезания.

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Снимки: Gettyimages