Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Валенсия приема финалният кръг за сезон 2026 в MotoGP, който ще сложи край и на 1000-кубиковата ера в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Тук може да намерите програма на състезателния уикенд на „Рикардо Тормо“, като всички часове са в българско време.





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Петък (27 ноември):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (28 ноември):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (29 ноември):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg