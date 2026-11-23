Валенсия приема финалният кръг за сезон 2026 в MotoGP, който ще сложи край и на 1000-кубиковата ера в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Тук може да намерите програма на състезателния уикенд на „Рикардо Тормо“, като всички часове са в българско време.
Короната отново е негова! Марк Маркес вече е 8-кратен шампион в MotoGP
Петък (27 ноември):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (28 ноември):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)
Неделя (29 ноември):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)
Снимки: Sportal.bg