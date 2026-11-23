Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Керванът на Формула 1 се насочва към Близкия изток, където ще се проведат финалните два кръга за сезон 2026. И двата ще включват стартове във Формула 2 с Никола Цолов, а първият от тях е в Катар в края на тази седмица. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Лусайл“, като всички часове са в българско време.

Официално: Рафа Камара освободи пътя към титлата във Формула 2 пред Никола Цолов

Петък (27 ноември):

13:00 часа – Формула 2 тренировка

15:30 часа – Формула 1 първа тренировка

17:00 часа – Формула 2 квалификация

19:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (28 ноември):

16:30 часа – Формула 1 трета тренировка

18:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

20:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (29 ноември):

14:00 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)

18:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg