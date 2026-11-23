Керванът на Формула 1 се насочва към Близкия изток, където ще се проведат финалните два кръга за сезон 2026. И двата ще включват стартове във Формула 2 с Никола Цолов, а първият от тях е в Катар в края на тази седмица. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Лусайл“, като всички часове са в българско време.
Официално: Рафа Камара освободи пътя към титлата във Формула 2 пред Никола Цолов
Петък (27 ноември):
13:00 часа – Формула 2 тренировка
15:30 часа – Формула 1 първа тренировка
17:00 часа – Формула 2 квалификация
19:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (28 ноември):
16:30 часа – Формула 1 трета тренировка
18:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
20:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (29 ноември):
14:00 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)
18:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)
Снимки: Sportal.bg