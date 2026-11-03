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Ясна е причината за освобождаването на Окон

  • 3 ное 2026 | 12:21
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Естебан Окон пропусна Гран При на Мексико Сити, след като в събота сутринта местно време Хаас обяви, че го сменя с 32-годишният дебютант Рио Хиракава.

От тима направиха уточнението, че Окон не е болен, по време на състезанието стана ясно, че той вече е напуснал Мексико, а в след това французинът направи изявление, в което уточни, че информациите за физически сблъсък между него и шефа на тима Аяо Комацу не са верни.

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Което може би не е точно така.

Според информация на вестник Bild, между Окон и Комацу е избухнал скандал в събота сутринта, когато двамата са били в офиса на шефа на тима и са обсъждали разправията от петък, когато Естебан беше много недоволен от програмата за използване на гумите, наложена му от отбора.

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В края на размяната на реплики, Комацу е отказал да приеме извинението на Окон за случилото се в петък. След това Комацу е тръгнал да излиза от офиса, а Окон го е хванал за ръката и се е опитал със сила да го задържи, за да не може той да излезе от стаята.

И точно това е преляло чашата. Първото нещо, което е направил Комацу след това е било съобщението, че Окон повече няма да кара за тима и смяната му с Хиракава.

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Очаква се, че в хода на тази седмица договорът на Окон с тима ще бъде разтрогнат и за да няма повече разправии, това ще стане по взаимно съгласие между двете страни.

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Снимки: Gettyimages

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