Леклер има обяснение за инцидента с Хамилтън, Васьор не е съгласен

Пилотът на Ферари Шарл Леклер посочи конфигурацията на пистата като основна причина за сблъсъка със своя съотборник Люис Хамилтън в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити във Формула 1. Според Шарл наличието на предпазна стена на четвърти завой би предотвратило подобен развой на събитията.

Скудерията изпусна отлична възможност за двойна победа на пистата "Ерманос Родригес“ в неделя. Хамилтън стартира от полпозишън, а тръгналият трети Леклер бързо изпревари Джордж Ръсел и зае второто място. Последва атака на Леклер срещу Хамилтън от външната страна на първи завой с надеждата да вземе вътрешната линия за следващата крива, но седемкратният световен шампион удържа лидерството.

Hamilton 🆚 Leclerc Looking back at the monumental first lap Ferrari duel ⚔️ #F1 #MexicoGP https://t.co/JiAa1zAF2c — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

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На четвърти завой Леклер опита нова маневра от външната страна, при която и двамата състезатели пропуснаха точката за спиране. Това принуди монегаска да премине през тревата, да пресече пети завой и да излезе начело, докато Макс Верстапен се възползва от ситуацията и задмина Хамилтън.

Малко по-късно Леклер получи наказание от пет секунди, което го свали до четвъртото място. Разочарованият Хамилтън завърши втори зад победителя Верстапен, а трети се нареди Андреа Кими Антонели, което му донесе световната титла.

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„Обсъждахме тази тема през целия четвъртък на брифинга на пилотите, за да разберем как да се подхожда в такива моменти - заяви Леклер. - Общото заключение бе, че най-вероятно първо трябва да се променят самите трасета, така че да няма зони, позволяващи поемането на толкова големи рискове. Ако на изхода на четвърти завой имаше стена, нито Люис, нито аз щяхме да спираме толкова късно. Смятам, че има елементи по трасето, които могат да бъдат подобрени, за да се избегнат тези сложни ситуации.“

Думите на Леклер са свързани с традиционния хаос на старта в Мексико, където стюардите въведоха по-строги мерки. Според новите указания за старта и рестартите пилотите подлежат на санкции, ако напуснат пределите на пистата в комплексите от първи до трети и от четвърти до шести завой и спечелят предимство.

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Ръководителят на Ферари Фредерик Васьор обаче категорично отхвърли тезата, че трасето е виновно за провалената победа, въпреки че призна, че последствията в Монако щяха да са много по-сериозни. Французинът не скри разочарованието си от изпуснатата възможност за трети успех през 2026 година.

„Конфигурацията със сигурност не помага, тъй като през последните няколко години наблюдаваме същия проблем, но това не може да бъде оправдание - подчерта Васьор. „Разочарован съм, защото направихме сериозна крачка напред в темпото. Бяхме на първа и втора позиция на четвърти завой. Когато водиш с двата си болида в тази фаза на състезанието в Мексико, е недопустимо да не спечелиш."

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Снимки: Gettyimages