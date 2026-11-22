Марко Бедзеки: Надявам се догодина да направя живота на Марк по-сложен

Марко Бедзеки прие с високо вдигната глава загубената битка за световната титла в MotoGP през 2026 година, казвайки, че е доволен от своето представяне през сезона, въпреки всички възходи и падения в хода на кампанията.

Bez takes the winners' trophy 😎 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/u3XfQH25kE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Италианският пилот на Априлия спечели своята седма победа за годината, след като триумфира в Гран При на Португалия, с което оформи своя първи дубъл в MotoGP. Неговият успех на „Портимао“ обаче остана в сянката на завоюваната от Марк Маркес осма световна титла в кралския клас.

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„Много съм щастлив! Днес беше прекрасен ден. Прекрасно състезание. Успях да се справя перфектно с всичко, бях много спокоен със скоростта, която имах през целия уикенд. Много, много съм щастлив за сезона. Очевидно имах някои възходи и някои падения, но това е най-добрият ми сезон в MotoGP досега, така че трябва да сме доволни. Все още имаме много работа за вършене, много неща да подобряваме.



„Поздравления за Марк, той наистина заслужава всичко. Той е един от най-силните пилоти в историята. Да се бориш с него е чест и се надявам догодина отново да съм битката и да направя живота му още по-труден. Благодаря на всички, ще се видим във Валенсия“, каза пилотът на Априлия.

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Снимки: Gettyimages