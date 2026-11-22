Хорхе Мартин: Това, което Марк направи, е невероятно

Хорхе Мартин отдаде заслуженото на Марк Маркес, след като пилотът на Дукати си подпечата за осми път световната титла в MotoGP, финиширайки осми в Гран При на Португалия.

Just walking up the stairs 🐐 #MARCmade | #H1STORY https://t.co/JCgwdDnU7W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Световният шампион от 2024 година заяви, че за него е било чест да се бори с Маркес, казвайки, че е учел много във всеки дуел на пистата. Заводският състезател на Априлия също така определи Маркес като „най-добрия в историята към днешна дата“.

Короната отново е негова! Марк Маркес вече е 8-кратен шампион в MotoGP

„Днешният ден принадлежи на Марк. Той постигна нещо историческо! За мен беше чест да се боря за титлата с най-добрия в историята към днешна дата. Във всяко състезание, в което се борех с него, аз се учех, но беше трудно да съм на неговото ниво.



„Аз пропуснах един сезон, което не му помогна да съм на нужното ниво. Но честно, това, което Марк направи, е невероятно. Просто трябва да го поздравя“, заяви Мартинатора.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages