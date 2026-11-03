Скандалът във Ферари засенчва титлата на Антонели

Ферари имаше темпо и скорост да спечели Гран При на Мексико Сити, дори Люис Хамилтън смяташе, че е възможна двойна победа. Вместо това първото място спечели Макс Верстапен, улеснен от инцидента между Хамилтън и Шарл Леклер в първата обиколка.

„Можехме лесно да спечелим двойна победа, но заради случилото се в първите два завоя това не стана - обясни след финала Хамилтън. - И след това буквално подарихме победата на Макс, който просто трябваше да остане пред нас на пистата.“

Hamilton 🆚 Leclerc Looking back at the monumental first lap Ferrari duel ⚔️ #F1 #MexicoGP https://t.co/JiAa1zAF2c — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Люис Хамилтън разкритикува остро Шарл Леклер след сблъсъка в Мексико

Леклер обясни по малко по-различен случилото се след старта, като допълни, че наказанието му е било „донякъде заслужено“. И двамата пилоти на Ферари излязоха от трасето на завой №4 след старта и Шарл не е бил сигурен какво очаква от него Хамилтън. И тъй като Макс вече беше изпреварил Хамилтън, Леклер е решил, че запазването на позицията си струва риска.

„Не знам дали Люис искаше аз да отида трети, но тъй като Макс вече беше втори, смятах, че е добре да запазя позицията си, за да видя какво ще стане - обясни Леклер. - Също така, мога да съм недоволен от това колко много Люис ме избута извън трасето в първия завой. Но мисля, че това е част от битката за позиции на пистата.“

Инцидентът в Мексико е поредното доказателство за „големите проблеми“ по думите на Хамилтън във Ферари. Тимът не може да контролира двамата си пилоти, които не са на едно мнение какво се очаква от тях, когато се борят помежду си на трасето.

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Шефът на Ферари Фредерик Васьор също беше много недоволен, но първоначално се въздържа от това да посочи с пръст кой от пилотите му носи вина за издънката в Мексико.

„Мисля, че това е липса на уважение към марката, към всички хора, които работят в Маранело и към усилията, които всички ние полагаме - заяви Васьор. - Ние направихме крачка напред по отношение на представянето ни на пистата и ми е трудно да приема, че така изхвърлихме възможната победа.

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„Когато стартираш първи и трети в Мексико, където от 72 години няма изпреварвания, не очакваш да финишираш втори и четвърти.“

Шефовете на Ферари тълкуват инцидента като нещо повече от пресичане на траекториите на пилотите на пистата. Все пак, Скудерията постигна прогрес, който позволява на тима да се бори за победи, но това не се случва заради действията на пилотите на отбора.

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И реакцията на Хамилтън е показателна - британецът остана на една крачка от това директно да обвини Леклер, че поставя интересите си над тези на Ферари. Също така, Хамилтън е този, който от „Монца“ насам иска тимът да наложи писмени правила за действия на пилотите на пистата, когато те се борят помежду си.

На пресконференцията след финала Хамилтън направи най-острия си коментар относно ситуацията във Ферари, който е показателен за това колко сериозни са проблемите пред Васьор.

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„Не знам наистина какво ще бъде направено, тъй като досега нищо реално не е направено“, така Люис коментира начина, по който Ферари ръководи пилотите си.

Британецът уточни, че Васьор прави всичко възможно, за да могат и двамата му пилоти да се справят успешно на пистата. Хамилтън сравни тази ситуация със случилото се между него и Нико Розберг в Мерцедес преди години, където Тото Волф и екипът му успяха да се справят с трудната ситуация въпреки сериозното напрежение.

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Във Формула 1 най-сериозните проблеми за отборите започват, когато единият пилот публично оспорва решенията на съотборника си и на тима, както и възможностите на отбора да наложи правилата, по които трябва да работят пилотите. Оттам нататък следва само пропадане.

Леклер заяви, че ще говори с Хамилтън, което е разумна стъпка, но едва ли ще е достатъчно, тъй като историята досега показва, че тези разговори не са довели до положителен резултат. Васьор също даде да се разбере, че ще говори и с двамата пилоти, но същото се случи и след „Монца“. Което обещава интересен уикенд в Сао Пауло.

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Снимки: Gettyimages