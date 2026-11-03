Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Барселона

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 1519
  • 2
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига навлиза във все по-напрегната фаза, а феновете на футболната игра очакват с нетърпение поредната порция зрелищни сблъсъци. Турнирът навлиза в решителен етап, в който всяка грешка се заплаща скъпо, а борбата за първите места и директните елиминации става все по-оспорвана. Днешната програма предлага вълнуващи мачове, преки двубои между грандове и сериозни изпитания за претендентите за трофея.

Гвоздеят на програмата е дуелът между Атлетико Мадрид и Байерн. По същото време разклатеният Манчестър Юнайтед ще търси изход от кризата срещу намиращия се на гребена на вълната тим на Рома. Виляреал ще опита да спре безгрешния дотук Пари Сен Жермен, а Фейенорд и Интер излизат в пряк сблъсък за важни точки в Ротердам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Напрежението расте: УЕФА притиска ФИФА за отговори около управлението на Джани Инфантино

Напрежението расте: УЕФА притиска ФИФА за отговори около управлението на Джани Инфантино

  • 3 ное 2026 | 00:32
  • 828
  • 0
Ла Коруня обърна Осасуна и спря лошата си серия

Ла Коруня обърна Осасуна и спря лошата си серия

  • 3 ное 2026 | 00:15
  • 1043
  • 0
Евертън се събуди и излъга Нюкасъл като гост

Евертън се събуди и излъга Нюкасъл като гост

  • 3 ное 2026 | 00:03
  • 1607
  • 1
Брест спечели бретонското дерби с Лориан

Брест спечели бретонското дерби с Лориан

  • 2 ное 2026 | 23:49
  • 1152
  • 0
Парма заби звучен шамар на Аталанта насред Бергамо

Парма заби звучен шамар на Аталанта насред Бергамо

  • 2 ное 2026 | 23:40
  • 1087
  • 2
Автогол на Цунами зарадва Краев и компания

Автогол на Цунами зарадва Краев и компания

  • 2 ное 2026 | 22:33
  • 2125
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 23923
  • 92
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 26154
  • 193
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 14002
  • 3
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 26037
  • 179
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 29250
  • 33