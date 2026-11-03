Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига навлиза във все по-напрегната фаза, а феновете на футболната игра очакват с нетърпение поредната порция зрелищни сблъсъци. Турнирът навлиза в решителен етап, в който всяка грешка се заплаща скъпо, а борбата за първите места и директните елиминации става все по-оспорвана. Днешната програма предлага вълнуващи мачове, преки двубои между грандове и сериозни изпитания за претендентите за трофея.

Гвоздеят на програмата е дуелът между Атлетико Мадрид и Байерн. По същото време разклатеният Манчестър Юнайтед ще търси изход от кризата срещу намиращия се на гребена на вълната тим на Рома. Виляреал ще опита да спре безгрешния дотук Пари Сен Жермен, а Фейенорд и Интер излизат в пряк сблъсък за важни точки в Ротердам.

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