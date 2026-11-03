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Фейенорд 0:1 Интер, ранен гол за гостите

  • 3 ное 2026 | 22:02
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Фейенорд 0:1 Интер, ранен гол за гостите

Отборите на Фейенорд и Интер играят при резултат 0:1 на „Де Кайп“ в среща от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Ян Бисек откри резултата още в осмата минута.

Кристиан Киву е извършил три промени сред титулярите си след шампионатната загуба с 1:3 в дербито с Милан. Карлос Аугусто е изтеглен назад в защита заради наказанието на Алесандро Бастони и така Федерико Димарко се завръща на левия фланг. Другите двама отсъстващи са Анди Диуф и Петър Сучич, като Пьотър Жиелински действа в халфовата линия, а Франческо Пио Еспозито е партньор на Маркюс Тюрам в атака. Домакините от Фейенорд са подредени в 4-3-3 с Анис Хадж Муса, Начо Фери и Лучано Валенте в нападение.

ФЕЙЕНОРД - ИНТЕР 0:1

0:1 Бисек (8')

Фейенорд: Ернст, Рийд, Крайевелд, Мармол, Лопес, Зехиел, Вануте, Таргалин, Муса, Фери, Валенте

Интер: Х. Мартинес, Бисек, Аканжи, Аугусто, Спенс, Барела, Чалханоолу, Жиелински, Димарко, Тюрам, Еспозито

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Снимки: Gettyimages

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