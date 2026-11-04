ЛАСК се разправи с големия аутсайдер в Шампионската лига за втората си поредна победа

ЛАСК постигна втора поредна победа в основната фаза на Шампионската лига, след като без никакви проблеми надигра у дома с 4:0 големия аутсайдер в надпреварата през този сезон - Слован (Братислава). Австрийския тим реши всичко още до почивката, когато водеше с три гола.

Домакините доминираха в началните минути и бяха близо до откриване на резултата, но удар с глава на Андрес Андраде от непосредствена близост бе спасен от Александър Попович. Малко след това Попович отрази и изстрел на Моузес Усор от малък ъгъл, но при последвалия ъглов удар ЛАСК излезе напред в резултата – Каспер Йоргенсен засече с глава центрирането, насочвайки топката покрай сръбския вратар на Слован.

В 37-ата датчанинът се разписа за втори път, след като изпълни добре пряк свободен удар. Роберт Любичич направи 3:0 в 44-тата. Той бе най-съобразителен след сериозно разбъркване в наказателното поле на гостите след поредното центриране от корнер.

Три минути след началото на втората част домакините стигнаха до нов гол. Самуел Адениран получи отляво от Хорват, пое си добре, влезе в наказателното поле и стреля силно в близкия ъгъл.

Този резултат се запази до края, макар че домакините имаха възможности и за по-изразителен успех. След втората си победа ЛАСК се изкачи до 15-ото място във временното класиране, докато Слован е на дъното с отчайващата голова разлика 1:17. За словашкия тим това е 12-а поредна загуба в основната фаза на Шампионска лига. ЛАСК пък за първи път в историята си отбелязва три или повече гола в три поредни мача в евротурнирите.

𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐓 𝐋𝐀𝐒𝐊 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐀 𝟒-𝟎 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘! 🔥 A statement performance from the Austrian side! 💪 https://t.co/VHW98BN3Bz — Football (@WR_football_) November 3, 2026

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Снимки: Imago