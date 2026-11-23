Симеоне: Подобрихме представянето си при гостуванията

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остана доволен от победата с 3:0 при визитата на Хетафе в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига, но призна, че успехът не е дошъл лесно.

„Беше важно да покажем солидна и завършена игра, тъй като знаехме откъде дебнат опасностите. Отне ни доста време, за да решим окончателно изхода от срещата, въпреки че създавахме положения. През втората част преднината от 2:0 беше подвеждаща и изглеждаше крехка, но в крайна сметка успяхме да затворим този важен мач с победа“, коментира наставникът на "дюшекчиите".

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Аржентинският специалист анализира и факта, че тимът му вече има шест победи като гост от началото на сезона в първенството.

„Справяме се значително по-добре в мачовете на чужд терен. Отбелязаните голове ни носят спокойствието, което е нужно, за да продължим да развиваме играта си. Направихме много силни 50 минути и срещу Барселона при загубата с 1:2. Днес не ни беше никак лесно, като се има предвид, че за всички водещи клубове в Европа е трудно да се върнат в оптимален ритъм след паузата. Пред собствена публика се радваме на по-голяма подкрепа, но и тук постигнахме целта си“, заяви Симеоне.

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Снимки: Gettyimages