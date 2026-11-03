Атлетико Мадрид 0:0 Байерн (Мюнхен), Алварес пропусна да открие рано

Атлетико Мадрид и Байерн (Мюнхен) играят при 0:0 на „Метрополитано“ в един от най-очакваните двубои от четвъртия кръг на основната фаза Шампионската лига.

Диего Симеоне направи две промени спрямо победата с над Леванте с 2:0 в Ла Лига пре. Днес бяха разпределени да започнат Льо Норман и Сьорлот, а извън титулярите останаха Хюлманд и Канг-ин Ли.

¡ESTE ES NUESTRO XI! 🔴⚪ https://t.co/54ORHSyd3i — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2026

При Байерн Мюнхен промените спрямо равенството 2:2 с Борусия (Дортмунд) в "Дер Класикер" бяха пет на браой. Тази вечер в игра се появиха Нойер, Та, Станишич, Бишоф и Карл, които стартираха вместо Урбиг, Ким Мин-Жае, Павлович, Сайбари и Гнабри.

🔴 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙 𝗚𝗘𝗚𝗘𝗡 𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢 🔴 https://t.co/AlGDAuQJiG — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2026

Още във втората минута баварслата отбрана се пропука. Сьорлот атакува агресивно бранител в бял спортен екип за една избита топка, пребори се и след това чукна коженото кълбо към намиращия се в бличос Алварес. Последният напредна и стреля от границата на пеналтерията, но не намери очертанията на вратата.

АТЛЕТИКО МАДРИД 0:0 БАЙЕРН МЮНХЕН



ШАМПИОНСКА ЛИГА



ОСНОВНА ФАЗА IV КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Атлетико Мадрид: Облак, Пубил, Льо Норман, Ханко, Грималдо, Джулиано Симеоне, Йоренте, Барриос, Баена, Сьорлот, Хулиан Алварес

Старши треньор: Диего Симеоне



Байерн Мюнхен: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Кимих, Бишоф, Карл, Олисе, Дейвис, Кейн

Старши треньор: Венсан Компани



НАЧАЛО: 3 ноември 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: „Метрополитано“, Мадрид (Испания)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Летексие (Франция)

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