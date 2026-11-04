Бодьо и Лил се занулиха в здрава битка

Бодьо Глимт и Лил направиха нулево равенство на „Аспмира“ в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига.



Този резултат донесе първа точка за французите през кампанията в "турнира на богатите", оставайки на две места над дъното и с все още теоретичен шанс да продължат напред. Скандинавците от своя страна продължават да мечтаят за втора поредна кампания в директните елиминации, намирайки се в топ 24 към този момент.

90’ | 0️⃣-0️⃣ 𝑪'𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆́ 🏁 Bodø/Glimt et le LOSC se quittent sur un score de parité 🤝 Les Dogues reviennent du grand nord avec le point du match nul au terme d’un match sérieux et qu’ils ont globalement dominé (0-0). Le compte-rendu ➡️https://t.co/yBkniEJziK Prochain rendez-vous dimanche, face au Stade Rennais 🔜👊 #BODLOSC — LOSC (@losclive) November 3, 2026

До почивката по-добрата възможност бе за Лил. Дилан Баква стреля ниско с левия крак, но Никита Хайкин изби. На отсрещната врата Йозер изкара сравнително спокойни първи 45 минути, но след паузата именно турският страж се оказа главната пречка пред домакините. Около час след началото Йенс Петер Хауге центрира към Сондре Фет, който стреля от непосредствена близост, но не успя да преодолее вратаря на Лил.

Най-добрият шанс за Бодьо Глимт дойде в 78-ата минута. Оле Дидрик Бломберг засече с глава центриране на метри от вратата, но Йозер успя да улови топката. Пет минути преди края на редовното време Один Бьортуфт също стреля с глава след изпълнение на свободен удар. Стражът на гостите се намеси и този път и съперниците разделиха точките. sports.fr

В следващия кръг Бодьо/Глимт отново ще играе пред своя публика. На 24 ноември (вторник) от 19:45 часа българско време норвежците приемат австрийския ЛАСК.



Ден по-късно пък на 25 ноември (сряда) от 22:00 часа Лил ще приеме шесткратния европейски клубен шампион Байерн (Мюнхен).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google