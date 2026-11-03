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Два гола за четвърт час донесоха втори успех на Галатасарай в ШЛ

  • 3 ное 2026 | 21:51
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Галатасарай постигна важна победа над Щутгарт в Истанбул в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Турският тим се възползва от силното си начало и поведе с два гола още през първото полувреме, като основен герой за домакините беше Алексей Батраков (12', 15'), постигайки втори успех в турнира за тази година.

Мачът започна с опасност пред вратата на Галатасарай, след като в осмата минута Джейми Левелинг стреля, но топката срещна последователно двете греди и се върна в игра. Домакините обаче бързо поеха инициативата и в 12-ата минута Батраков откри резултата. Руснакът се възползва от разбъркване в наказателното поле след подаване на Роланд Шалай и с мощен удар изпрати топката в мрежата. Само три минути по-късно нападателят удвои аванса на своя тим след отличен вертикален пас на Давинсон Санчес, който го изведе зад защитата на Щутгарт.

Тимът на Себастиан Хьонес опита да се върне в мача и през втората част увеличи натиска си. В 76-ата минута Дениз Ундав разтресе напречната греда, а малко след това Крис Фюрих изпрати топката във вратата с хубав удар от дистанция. Попадението обаче не беше зачетено заради засада на Ундав. Гостите продължиха да търсят гол, но в 86-ата минута Дженан Пейчинович пропусна отлична възможност, след като не успя да преодолее Уурджан Чакър в наказателното поле.

Така Галатасарай запази аванса си и записа ценни три точки, въпреки че трябваше да издържи на сериозния натиск на германците след почивката. За турския тим това е втори успех в основната фаза на турнира, докато Щутгарт допусна първо поражение в надпреварата, след като започна кампанията с две победи и равенство. В следващия кръг Галатасарай ще гостува на Интер на 25 ноември, а Щутгарт ще приеме Вердер Бремен в Бундеслигата преди следващия си европейски двубой.

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Снимки: Gettyimages

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