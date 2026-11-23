Капитанът поведе Аякс към убедителна победа

Аякс постигна убедителна домакинска победа с 3:0 над АДО Ден Хааг в среща от 13-ия кръг на Ередивизи. Големият герой за амстердамци беше капитанът Дейви Клаасен, който отбеляза два гола и направи асистенция. С успеха Аякс събра 28 точки и се изкачи на второто място, само на точка зад лидера ПСВ Айндховен.



Домакините започнаха вихрено и откриха резултата още в 3-тата минута. След отлично взаимодействие с Оскар Глух Клаасен се озова на удобна позиция и отблизо изпрати топката в мрежата. В 15-ата минута преднината на Аякс беше удвоена. Този път Клаасен влезе в ролята на асистент, извеждайки 18-годишния Йорти Мокио, който преодоля вратаря Килиан Никиема.

АДО Ден Хааг опита да се върне в мача и дори стигна до попадение чрез Найджъл Томас, но то беше отменено заради засада. В 37-ата минута задачата на гостите стана още по-трудна, след като Матео Ваeм получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се Толу Арокодаре. Малко преди почивката Клаасен се разписа за втори път. Капитанът засече ниско центриране на Лукас Роса и направи резултата 3:0.

През второто полувреме Аякс продължи да контролира събитията на терена, но не успя да увеличи преднината си. Неприятният момент за домакините дойде в 80-ата минута, когато Мокио получи контузия и напусна терена. Тъй като треньорът Мичел вече беше извършил пет смени, амстердамци доиграха срещата с десет души.

Победа постигна и Твенте, който надделя с 2:1 над последния в класирането Вилем II. Гостите останаха с човек по-малко още преди почивката след изгонването на Нейтън Чое-А-Он, но въпреки това поведоха чрез Девин Хаен в 53-тата минута. Рамиз Зеруки изравни шест минути по-късно, а Марко Пяца донесе трите точки на домакините в 82-рата минута. Твенте вече има 27 точки и заема третата позиция.

АЗ Алкмаар пък разгроми Спарта (Ротердам) с 5:1 като гост. Домакините поведоха с гол на Исаак Бабади в 15-ата минута, но Матео Чавес изравни почти веднага. След почивката Келвин Стенгс, Дейв Квакман, Ро-Зандгело Даал и Сеия Майкума оформиха убедителния успех на гостите.

Така трите отбора се възползваха от изненадващата загуба на Фейенорд с 2:3 от Екселсиор и направиха важна крачка в битката за челните позиции.

В друг двубой в неделя Фортуна (Ситард) спечели визитата си на Го Ахед Ийгълс с 1:0.

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Снимки: Imago