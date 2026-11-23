Левандовски вкара, но Чикаго Файър претърпя драматична загуба в плейофите на МЛС

Роберт Левандовски отбеляза гол при дебюта си в плейофите на Мейджър Лийг Сокър, но Чикаго Файър допусна драматична загуба с 1:2 от Шарлът в първия мач от серията между двата отбора. Домакините бяха на секунди от това да стигнат до изпълнение на дузпи, но в крайна сметка отстъпиха след гол в 102-рата минута.

Шарлът поведе в 48-ата минута, когато Лиел Абада се разписа с глава след подавания на Хенри Кеслър и Ашли Уестууд. Голямата звезда на Чикаго Левандовски възстанови равенството в 68-ата минута. Полският нападател се разписа с глава след асистенция на Джонатан Дийн, като Филип Цинкернагел също участва в изграждането на атаката. За 38-годишния бивш нападател ан Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и Барселона това беше първо попадение в плейофите на МЛС. Той завърши редовния сезон с 9 гола.

В добавеното време защитникът на Чикаго Джак Елиът игра с ръка в наказателното поле и гостите получиха дузпа. Вратарят Джош Коен, появил се като резерва в заключителните минути, отрази удара на Пеп Биел, но испанецът стигна първи до отбитата топка и донесе победата на Шарлът с последното действие в срещата.

Така Чикаго, който завърши четвърти в Източната конференция, започна с поражение серията срещу петия Шарлът. Вторият двубой ще се проведе на 28 ноември на терена на Шарлът. Серията се играе до две победи, което означава, че Левандовски и съотборниците му вече нямат право на грешка.

Голямата изненада на вечерта дойде в Нешвил, където носителят на „Съпортърс Шийлд“ загуби с 0:1 от Синсинати. Единственото попадение падна още в 7-ата минута след груба грешка на Патрик Язбек. Халфът на домакините опита да върне топката към вратаря си, но я изпрати в собствената мрежа.

Нешвил доминираше през по-голямата част от срещата, като отправи 22 удара срещу едва пет за съперника. Вратарят на Синсинати Роман Челентано обаче направи шест спасявания и запази преднината на гостите. Хани Мухтар удари напречната греда в 63-ата минута, а попадение на Сам Съридж в 74-ата беше отменено заради засада.

В третия двубой от вечерта Ванкувър Уайткапс победи Реал Солт Лейк с 2:0 и направи първата крачка към следващата фаза.

Колумбийският защитник Едиер Окампо откри резултата в 44-ата минута след асистенции на Емануел Саби и Бруно Кайседо. В 55-ата минута двамата голмайстори размениха ролите си. Окампо участва в изграждането на атаката, а Кайседо реализира второто попадение за канадския тим.

Вратарят Йохей Такаока направи пет спасявания и запази суха мрежа.

Ванкувър, който завърши на първо място в Западната конференция, ще гостува на Реал Солт Лейк във втория мач от серията на 27 ноември.

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Снимки: Gettyimages