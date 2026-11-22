Аталанта 0:0 Интер, начало на мача

Отборите на Аталанта и Интер играят при резултат 0:0 на "Гевис Стейдиъм" в Бергамо в мач от 12-ия кръг на Серия "А".

Маурицио Сари залага в този мач на Никола Кръстович на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Никола Залевски и Шарле де Кетеларе в предни позиции. В средата на терена пък ще действат Едерсон, Елиф Елмас и Франк Кесие.

In campo così 👊 Our starting XI 📝 #AtalantaInter https://t.co/6faUcdLMC5 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 22, 2026

Кристиан Киву пък е избрал Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито да бъдат двойката нападатели. В халфовата линия започват Хакан Чалханоолу, Николо Барела и Хенрих Мхитарян. В ролята на халф-бекове пък ще се подвизават Джед Спенс и Федерико Димарко.

Срещата започна с шанс за Интер. В 3-ата минута Чалханоолу получи на границата на наказателното поле, стреля и след рикошет топката мина покрай вратата.

Минута по-късно и Николо Барела реши да опита изстрел от дистанция, но той бе дори още по-неточен.

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Снимки: Gettyimages