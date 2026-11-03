Спортинг пречупи Шахтьор за третата си победа в ШЛ

Португалският гранд Спортинг (Лисабон) записа третата си победа в Шампионската лига през сезона, след като надви украинския първенец Шахтьор (Донецк) с 1:0 в среща от четвъртия кръг на турнира, която се изигра на „Стамфорд Бридж“.

През първото полувреме нямаше много голови положения пред двете врати. През втората част обаче качеството на играта се повиши и така се стигна до 59-ата минута. Тогава в опита си да пресече пас Педро Енрике нагласи топката за Иса Думбия, който се разписа отблизо за победното попадение в двубоя. Последваха две бързи проверки на ВАР за нарушения в двете наказателни полета, но не се стигна до дузпи. Също така в 82-рата минута гредата попречи на Алисон да вкара изравнителен гол със своя удар.

Sporting CP make it three wins out of four 📈 #UCL https://t.co/DiH01xZSVz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026

Така Спортинг събра 9 точки в актива си и се изкачи на петото място в класирането, където Шахтьор е 18-и със своите 4 пункта.

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Снимки: Gettyimages