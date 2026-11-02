Кими Антонели обясни защо няма да използва №1 през 2027 година

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели още веднъж потвърди, че няма да се възползва от правото си да използва №1 на борда на своя автомобил през 2027 година. Вместо това италианецът ще продължи да разчита на титулярния си №12, с който се състезава вече втори сезон.

"I'm going to frame this one" 🤩 This podium lift 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/CiR8mjdIrY — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Той избра №12 в знак на уважение към Айртон Сена, който спечели своята първа титла през 1988 именно с №12. А догодина Антонели ще продължи да използва №12, като той обясни това си решение със своята суеверност и факта, че №1 никога в миналото не му е носил късмет.

Once he started winning, there was just no stopping him... 🏆 He did it! ✍️ #F1 #MexicoGP https://t.co/15ClcOXGzy — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

„Ще запазя №12, защото той има много специално значение за мен. Освен това по този начин ще продължа да стоя здраво стъпил на земята и да запазя скромността си. Смятам, че ако остана с №12, ще мога да приема това като ново начало, от което отново да започна да надграждам постигнатото и да се опитам да ставам все по-добър.



„Честно казано, много съм суеверен, а №1 никога не ми е носил късмет. Всеки път, когато съм се състезавал с него, нещата са се развивали ужасно зле! Така че това е още една причина да остана с №12“, обясни Антонели.

За първи път от 2009 шампионът няма да кара колата с №1

Решението на италианеца означава, че сезон 2027 ще е първият от 2021 година насам, в който на стартовата решетка няма да има кола с №1. Между 2022 и 2025 №1 беше използван от Макс Верстапен, а през настоящата кампания с №1 се състезава Ландо Норис, който догодина ще се върне към титулярния си №4.

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Снимки: Gettyimages