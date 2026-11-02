Италианските спортни звезди поздравиха Кими Антонели за титлата му във Формула 1

Някои от най-големите италианския спортни звезди поздравиха новия световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели за неговия триумф.

Пилотът на Мерцедес си гарантира титлата, след като завърши трети в надпреварата за Гран При на Мексико Сити. По този начин той стана първият представител на Италия, който става световен шампион във Формула 1 от Алберто Аскари през далечната 1953 година.

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Поздравления към 20-годишния италианец изпратиха Валентино Роси, Яник Синер, Алесандро Дел Пиеро, Ариана Фонтана, София Годжа, Роберто Баджо, Федерика Бриньоне, Федерика Пелегрини, Джазмин Паолини, Данило Галинари, Джанмарко Тамбери, Матео Беретини, Рикардо Орсолини, Марко Белинели, Марсел Джейкъбс, Алберто Томба и Марко Бедзеки.

Messages from home 🇮🇹 Messaggi dall’Italia #F1 #MexicoGP https://t.co/OfNshugJQf — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

„Давай Кими! Световен шампион! Всички ние сме толкова горди с теб, страхотна работа“, заяви Доктора.

Rewriting history 💪 We have a new youngest-ever Drivers' Champion. Take a bow, Kimi Antonelli 🏆 #F1 #MexicoGP https://t.co/zeU9lCeKX0 — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

„Мама мия Кими, какво успя да постигнеш! Поздравления за първата ти световна титла. След много труден първи сезон ти успя да обърнеш всичко и да постигнеш нещо невероятно! Помни: цяла Италия се гордее с теб. Наслади се на времето с твоето семейство и целия ти отбор. Изпращам ти голяма прегръдка! Чао, чао“, каза доскорошният №1 в мъжкия тенис Синер.

„Здравей, Кими! Поздравления, ти си световен шампион във Формула 1. Феноменално! Изпращам ти голяма прегръдка, ти си гордост за всички италианци“, заяви Дел Пиеро.

Once he started winning, there was just no stopping him... 🏆 He did it! ✍️ #F1 #MexicoGP https://t.co/15ClcOXGzy — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

„Чао, Кими! Най-накрая си световен шампион! Голяма прегръдка, големи поздравления, заслужаваш го. Гледам напред към следващата ни среща! Форца Кими“, каза Бедзеки.

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Снимки: Gettyimages