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Боно вече е осемкратен шампион във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 18:44
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За състезателния инженер на Андреа Кими Антонели – Питър Бонингтън, който е известен само като „Боно“, спечелената от италианеца световна титла във Формула 1 е общо осма в кариерата.

Първият триумф на британския инженер е от 2009 година, когато той работи с Дженсън Бътън в състава на БраунГП, който се трансформира в Мерцедес за началото на сезон 2010. Между 2010 и 2012 Боно работи със седемкратния световен шампион Михаел Шумахер, но партньорството между двамата доведе до само едно качване на подиума във Валенсия през 2012 година.

След второто оттегляне на Шумахер от Формула 1 в Мерцедес пристигна Люис Хамилтън, като той и Бонингтън оформиха най-успешния тандем пилот-инженер в историята на световния шампионат. За 12 сезон между 2013 и 2024 те спечелиха общо 84 победи и цели шест световни титли.

Боно обаче не последва Хамилтън във Ферари, оставайки в Мерцедес, където му беше поверено да напътства Антонели в началото на неговата кариера. И докато дебютният сезон на италианеца през 2025 година беше изпълнен с много трудности, втората му кампания се оказа изключително успешна и той си гарантира титлата при пилотите цели четири кръга преди края на сезона. По този начин той направи Боно осемкратен световен шампион във Формула 1.

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Снимки: Imago

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