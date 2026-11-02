Боно вече е осемкратен шампион във Формула 1

За състезателния инженер на Андреа Кими Антонели – Питър Бонингтън, който е известен само като „Боно“, спечелената от италианеца световна титла във Формула 1 е общо осма в кариерата.

Първият триумф на британския инженер е от 2009 година, когато той работи с Дженсън Бътън в състава на БраунГП, който се трансформира в Мерцедес за началото на сезон 2010. Между 2010 и 2012 Боно работи със седемкратния световен шампион Михаел Шумахер, но партньорството между двамата доведе до само едно качване на подиума във Валенсия през 2012 година.

Fangio, Hamilton, Rosberg… Antonelli Kimi joins an exclusive club of Mercedes F1 World Champions 🏆 https://t.co/t6vx3Te7v9 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 2, 2026

След второто оттегляне на Шумахер от Формула 1 в Мерцедес пристигна Люис Хамилтън, като той и Бонингтън оформиха най-успешния тандем пилот-инженер в историята на световния шампионат. За 12 сезон между 2013 и 2024 те спечелиха общо 84 победи и цели шест световни титли.

Bono, with Kimi every lap on the way to the World Championship 💙 https://t.co/RtmtCjZDBQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 2, 2026

Боно обаче не последва Хамилтън във Ферари, оставайки в Мерцедес, където му беше поверено да напътства Антонели в началото на неговата кариера. И докато дебютният сезон на италианеца през 2025 година беше изпълнен с много трудности, втората му кампания се оказа изключително успешна и той си гарантира титлата при пилотите цели четири кръга преди края на сезона. По този начин той направи Боно осемкратен световен шампион във Формула 1.

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Снимки: Imago