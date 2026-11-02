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За първи път от 2009 шампионът няма да кара колата с №1

  • 2 ное 2026 | 15:24
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Въпреки че Андреа Кими Антонели вече си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година, Ландо Норис ще продължи да се състезава с №1 във финалните четири кръга за сезона.

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Според регламента всеки пилот си избира състезателен номер между 2 и 99, като единствено №17 е изваден от употреба в памет на Жул Бианки. В същото време №1 се пази за световния шампион, който има правото да избира дали да го използва, или да запази титулярния си номер.

Всякаква промяна на номерата обаче може да бъде направена само преди началото на сезона, а не в неговия ход. Това означава, че до края на шампионата Норис ще продължи да използва №1, а Антонели – №12.

Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина
Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина

Така за първи път от края на 2009 година на пистата ще има кола с №1, която няма да се управлява от действащия световен шампион. Тогава Дженсън Бътън спечели титлата в предпоследния кръг в Бразилия, след което Люис Хамилтън кара с №1 в последния старт в Абу Даби.

В следващите години не е имало друг подобен случай, дори и в годините, когато някой шампион не е успявал да защити титлата си. Във всеки един от тези случаи обаче титлата беше решавана в последния кръг, а не предсрочно, както стана тази година.

La Gazzetta dello Sport: Кими Антонели е шампион, защото не кара за Ферари
La Gazzetta dello Sport: Кими Антонели е шампион, защото не кара за Ферари

Между 2015 и 2021 реално нямаше пилот, който да кара с №1, тъй като Хамилтън всеки път избираше да продължава с №44, а Нико Розберг се оттегли от спорта няколко ден, след като спечели титлата за 2016 и не я защитава през 2017. Традицията шампионът да използва №1 беше възродена от Макс Верстапен през 2022, като нидерландецът използва №1 до края на сезон 2025, след което той премина в ръцете на Норис за сезон 2026.

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Снимки: Gettyimages

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