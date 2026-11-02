Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

Андреа Кими Антонели стана най-младият шампион в историята на Формула 1, след като си гарантира титлата за сезон 2026 на само 20 години и 68 дена.

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Италианецът стори това, след като завърши трети зад Макс Верстапен и Люис Хамилтън в надпреварата за Гран При на Мексико Сити. След финала напълно очаквано пилотът на Мерцедес беше изключително емоционален и благодаря на своето семейство и на екипа на Сребърните стрели, който го привлече в своята младежка програма още пред 2019 година.

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„Успяхме, успяхме! Нямаше да бъда тук без Мерцедес и без семейството ми, така че съм изключително благодарен за този момент, който ще помня цял живот. Нямам думи. Все още се опитвам да осъзная какво точно се случи.



„Сезонът беше невероятен, а да споделя подиума с Макс и Люис е наистина нещо специално. Очаквам с нетърпение още много битки с тях в бъдеще. Този уикенд усещах малко повече напрежение, но съм толкова щастлив, че успяхме да постигнем целта си. Сега вече можем да се насладим на остатъка от сезона“, заяви развълнуваният шампион.

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Снимки: Gettyimages