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Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити, Антонели атакува титлата

  • 1 ное 2026 | 20:33
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Андреа Кими Антонели има втори шанс да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година по време на надпреварата за Гран При на Мексико Сити. Италианецът трябва да вземе две точки от състезанието на „Ерманос Родригес“, като победа на всеки друг с изключение на Люис Хамилтън и Джордж Ръсел автоматично го прави шампион.

Именно Хамилтън и Ръсел ще стартират от първата редица, а Антонели ще тръгне четвърти, разделяйки втория ред с Шарл Леклер. Макс Верстапен и все още действащият шампион Ландо Норис ще оформят третата редица пред Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг, които ще допълнят топ 10 на старта.

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 19-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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