Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

La Gazzetta dello Sport: Кими Антонели е шампион, защото не кара за Ферари

  • 2 ное 2026 | 14:48
  • 445
  • 0

Напълно очаквано първата страница на днешния брой на най-големия италиански спортен ежедневни – La Gazzetta dallo Sporta, беше посветена на триумфа на Андреа Кими Антонели във Формула 1.

Италианецът си гарантира световната титла за 2026 година цели четири кръга преди края на сезона, след като завърши трети в надпреварата за Гран При на Мексико Сити. По този начин той сложи край на 73-годишното чакане на Италия за нов световен шампион, като последният италиански шампион беше Алберто Аскари през 1953 година. Покрай всички хвалби по адрес на 20-годишния пилот на Болоня, едно изречение с дребен шрифт прикова погледите на наблюдателните.

„Кими Антонели е световен шампион във Формула 1. Благодарение на таланта си, колата си и защото не се е състезавал за Ферари“, гласи въпросният цитат, който е директна атака към Черните кончета.

За последно тимът от Маранело триумфира с пилотската титла през 2007 с Кими Райконен, а през 2008 Скудерията завоюва последната си конструкторска корона. През години след тези два успеха Ферари няколко пъти беше близо до нова титла, но всеки път се разминаваше с нея. А в Мексико си пролича пълната липса на екипна работа в отбора, след като дуелът между Шарл Леклер и Люис Хамилтън в първата обиколка практически подари победата на „Ерманос Родригес“ на Макс Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

  • 2 ное 2026 | 01:20
  • 4088
  • 25
Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

  • 2 ное 2026 | 01:08
  • 2880
  • 0
Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

  • 2 ное 2026 | 01:01
  • 8924
  • 4
Всички световни шампиони във Формула 1

Всички световни шампиони във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:55
  • 4271
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

  • 2 ное 2026 | 00:49
  • 3966
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

  • 2 ное 2026 | 00:47
  • 2897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 2276
  • 1
Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

  • 2 ное 2026 | 14:47
  • 1119
  • 2
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 10676
  • 47
“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

  • 2 ное 2026 | 14:12
  • 3405
  • 10
От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

  • 2 ное 2026 | 13:55
  • 2310
  • 0
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 10064
  • 27