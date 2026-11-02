La Gazzetta dello Sport: Кими Антонели е шампион, защото не кара за Ферари

Напълно очаквано първата страница на днешния брой на най-големия италиански спортен ежедневни – La Gazzetta dallo Sporta, беше посветена на триумфа на Андреа Кими Антонели във Формула 1.

Италианецът си гарантира световната титла за 2026 година цели четири кръга преди края на сезона, след като завърши трети в надпреварата за Гран При на Мексико Сити. По този начин той сложи край на 73-годишното чакане на Италия за нов световен шампион, като последният италиански шампион беше Алберто Аскари през 1953 година. Покрай всички хвалби по адрес на 20-годишния пилот на Болоня, едно изречение с дребен шрифт прикова погледите на наблюдателните.

La #primapagina della Gazzetta di oggi KIMITICO https://t.co/lNWqIWe5jj — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 2, 2026

„Кими Антонели е световен шампион във Формула 1. Благодарение на таланта си, колата си и защото не се е състезавал за Ферари“, гласи въпросният цитат, който е директна атака към Черните кончета.

За последно тимът от Маранело триумфира с пилотската титла през 2007 с Кими Райконен, а през 2008 Скудерията завоюва последната си конструкторска корона. През години след тези два успеха Ферари няколко пъти беше близо до нова титла, но всеки път се разминаваше с нея. А в Мексико си пролича пълната липса на екипна работа в отбора, след като дуелът между Шарл Леклер и Люис Хамилтън в първата обиколка практически подари победата на „Ерманос Родригес“ на Макс Верстапен.

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Снимки: Gettyimages