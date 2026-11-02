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От какво се нуждае Мерцедес, за да спечели конструкторската титла в Бразилия

  • 2 ное 2026 | 17:16
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Гран При на Мексико Сити беше четвъртата поредна надпревара във Формула 1, в която отборът на Мерцедес загуби точки от Ферари в челото на класирането при конструкторите.

За последните четири кръга в Малайзия, Сингапур, САЩ и Мексико Черните кончета успяха да наваксат общо 34 пункта от своето изоставане. Въпреки това преднината на Мерцедес остава повече от комфортна, като преди Гран При на Сао Пауло те водя със 126 точки.

Това означава, че Сребърните стрели ще имат повече от реален шанс да си гарантират за девети път в своята историята конструкторската титла по време на състезанието на „Интерлагос“. За целта те ще трябва да спечелят с поне три точки от Ферари, за да имат непреодолима преднина преди финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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