21 поредни вкарани дузпи: впечатляващата статистика на Рафиня възобнови дебата в Барселона

ЖОРДИ ХИЛ, “Спорт”



Разговорът между Рафиня и Ламин Ямал в 21-вата минута на двубоя на Барселона срещу Виляреал привлече вниманието на всички. Като капитан и щатен изпълнител на дузпи бразилецът бе готов да застане зад бялата точка, но след изрична молба на младока му отстъпи правото на изстрел. Моментът бе изключително напрегнат, тъй като каталунците изоставаха с 0:2 в резултата. Рафиня прояви колегиалност към Ламин Ямал, който бе спечелил наказателния удар. Изпълнението бе затруднено от силния вятър, местещ топката, а тийнейджърът нямаше късмет и изстрелът му срещна гредата, след което излезе в аут.

Въпреки този разочароващ епизод Ямал демонстрира забележителен характер до края на срещата. Той асистира на Фермин за изравнителния гол и даде началото на победната атака с фантастичен пас с пета към Ерик Гарсия при драматичния успех с 3:2. Младият нападател заслужава само похвали за реакцията си, но статистиката му от бялата точка далеч не може да се мери с тази на Рафиня.

Бразилският нападател има изумителните 21 последователно реализирани дузпи в кариерата си. За последно той сбърка от бялата точка на 23 декември 2017 година, когато носеше екипа на португалския Витория Гимараеш. Оттогава насам Рафиня е безупречен, защитавайки цветовете на френския Рен, Лийдс, Барселона и националния отбор на Бразилия.

Общата му успеваемост от бялата точка възлиза на внушителните 95,6 процента. С екипа на каталунците показателите му са стопроцентови – 11 изпълнения и 11 попадения.

Ламин Ямал несъмнено притежава отлична техника, но все още не показва същата хладнокръвност при дузпите. Настоящият сезон се оказва труден за него в това отношение, след като се разписа само веднъж при трите си опита – отбеляза срещу Леванте, но пропусна срещу Сантандер и Виляреал. В цялата си кариера Ямал е реализирал 75 процента от дузпите си (12 от 16), като има четири пропуска – три за Барселона и един при изпълнението на дузпи за Испания срещу Нидерландия на четвъртфиналите в Лига на нациите на УЕФА.

След раздялата с Роберт Левандовски отборът загуби своя безспорен специалист при единадесетметровите удари. Старши треньорът Ханзи Флик предостави известна свобода на играчите сами да взимат решения на терена, но последните събития може да го накарат да преосмисли този подход.

Показателите на Рафиня го превръщат в абсолютен гарант за сигурност и изглежда логично той да бъде категоричният избор за изпълнител, особено в завързани ситуации. В националния тим на Испания йерархията е ясна – титулярният изпълнител е Микел Оярсабал. Баският футболист изпълни дузпата и на полуфинала срещу Франция на Световното първенство, въпреки че нарушението бе извършено именно срещу Ламин Ямал.

В Барселона въпросителните около статичните положения се увеличиха не само заради отсъствието на Левандовски, но и след напускането на друг майстор на преките свободни удари като Маркъс Рашфорд. В момента Рафиня и Ламин Ямал си поделят тези отговорности.

Статичните положения обаче остават ключово оръжие. Това се видя ясно и при първия гол срещу Виляреал на стадион „Спотифай Камп Ноу“, дошъл след заучено късо разиграване от корнер към Педри, завършило с точен удар с глава на Жерард Мартин. В съвременния футбол прецизността в детайлите често решава изхода на мачовете, а Барселона разполага с перфектния изпълнител за най-важните моменти.

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